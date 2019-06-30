「吃喝玩樂勁在嘉義」謝金燕、郭書瑤熱力接唱　還抽Gogoro　

▲▼ 「吃喝玩樂勁在嘉義」29日晚間謝金燕、郭書瑤登場，全場尖叫聲不斷。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府為促進地方觀光產業的發展，獲得交通部觀光局春遊專案補助，縣長翁章梁、立委陳明文29日下午前往縣府前廣場民眾發放棒棒糖給現場小朋友與民眾同樂，晚間翁章梁抽出一台GOGORO 3電動機車給民眾，他表示要讓在地觀光產業有感，春遊活動湧入上千人參與，場面熱鬧。

翁章梁表示，邀請到金牌歌手謝金燕、郭書瑤等明星陪大家度過美好的周末，全國還沒來參加的民眾把握時間，30日同時間還有金曲歌王翁立友、年輕人最愛玖壹壹等超強卡司，歡迎一同體驗味覺及視覺的雙重饗宴，把握6月底前全台最後一場的春遊活動。

另外，嘉義縣文化觀光局提醒，拿到購物金的人當天就要消費完畢，29、30日晚間6點加開時段補發將全數將購物券發放完畢。此外，只要在現場和周邊店家消費滿200元，可獲得摸彩券，還有機會抽中GOGORO 3電動車。

全台企劃最強、卡司最強的春遊活動最後一天將於30日在縣府前廣場登場，綜合嘉義縣18鄉鎮特色，不僅有吃有喝有玩又有樂，下午3時至6時還安排小朋友喜歡的折氣球、吹泡泡街頭藝人表演，讓大朋友、小朋友一起嗨個夠，6月的吃喝玩樂一路讓遊客high到7月的海之夏季，歡迎全國的遊客踴躍前來參加。