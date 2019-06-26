阿公阿嬤唱歌不會被告！弘音公司澄清：「廠商非法灌歌才會侵權」

▲近來里民活動中心伴唱機恐觸法問題，以及坊間流傳「唱卡拉OK罰10萬」等謠言，讓阿公阿嬤不敢開心唱歌。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

近來「唱卡拉OK罰10萬」謠言紛傳，讓阿公阿嬤人心惶惶，不敢開心唱歌。即便智慧財產局與弘音公司出面闢謠，6/18（二）仍有伴唱機廠商包遊覽車載著阿公阿嬤包圍智慧局抗議，要求著作權法修法，要求強制授權歌曲以及將伴唱機重製除罪化，並指弘音公司壟斷伴唱機歌曲。然而修法恐導致全台音樂人權益受損，甚至重創台灣文創產業。多名詞曲創作人、唱片公司代表等，也在當天召開「音樂人反對：假公益、真盜版」修法記者會，呼籲修法將扼殺所有創作人的智慧財產，伴唱機廠商勿把阿公阿嬤當做為自己非法行為除罪化的工具。弘音公司也出面表示，目前弘音專屬歌曲只有一千多首，不可能壟斷歌曲。

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▲表／弘音公司提供

細究整起事件，最初是有「阿公阿嬤唱歌會被告」等消息傳出，弘音公司嚴正聲明「阿公阿嬤唱歌無罪，從未告過唱歌的人」。唱歌是公開演出，與重製無關，有罪的是把歌灌入伴唱機的盜版商。

其實伴唱機灌歌頗為困難，伴唱機要與MIDI的檔案格式相同才能夠灌歌，點歌碼也要與伴唱機對應，此外，使用光碟片、USB卡、SD卡、CF卡才可以灌歌，用手機不能灌歌，阿公阿嬤不可能自己灌歌，也不可能自己編排點歌頁。



至於「唱歌會被重罰10萬到300萬」之說，智慧局早已在北、中、南舉辦說明會駁斥、並在網站公告這是假消息。





▲資料來源／智慧財產局

其次抗議人士還有主張「弘音公司壟斷歌曲」、「修法是為了公益」、「伴唱機除罪化與強制授權才能解決問題」等說法，弘音公司表示，「專屬授權不等於壟斷」，弘音自己的專屬授權歌曲僅一千多首，也有很多歌曲買不到，不可能壟斷市場，也從未主動取締里民活動中心。

事實上，「專屬授權」是現今文創產業界合理的使用方法，也是業界常態，就和平日的消費行為一樣，伴唱機想使用音樂就需付費購買。而目前市面上伴唱機，除弘音採取封閉系統外，其他都採取開放系統。弘音公司表示，部份盜版商也藉與社區合作，推薦能灌入大量盜版歌曲的開放系統伴唱機給使用者練唱獲利，但這並非公益。此種以低價或免費的方式非法重製使用，才是真正的違法問題，而非「阿公阿嬤唱歌」行為。

最重要的是，著作權法修正條文並未限制著作類別，包含了著作權法規定的全部著作。一旦修法通過，除了音樂之外，小說、電影等都可以被廠商免費灌入，且身為作品的著作人卻不能對非法灌入的業者提告刑事，等於幫助非法業者「除罪化」。如果此條款修法通過，台灣恐再度淪為盜版王國，當任何人都可以任意、免費使用創作人的心血結晶時，對於文創產業無疑是一大重擊，牽涉範圍甚大，也讓美國在台協會發聲反對修法。

▲弘音伴唱機屬封閉系統，避免未授權的歌曲灌入。

音樂人與弘音公司解釋，此次問題不在阿公阿嬤、也不在唱歌場所，更和著作權修法無關，癥結點在於「非法灌歌」。因此弘音公司建議，解決之道並非修法，而是要求市面上的伴唱機全改為封閉系統，除原廠公司外，一般業者不得隨意灌歌。同時，音樂人也希望政府、相關部門正視嚴重的盜版問題，以保障創作人的權益，也才能真正還給阿公阿嬤快樂唱歌的愜意生活。