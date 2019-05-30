2019高校畢業歌票選／台中女中《青春概論》

《青春概論》

作詞：周秉諼

作曲：石郁琳

演唱：林言芯、石郁琳、周秉諼

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創作理念：

“青春是一本太倉促的書，我們含著淚，一讀再讀。”

——《在黑暗的河流上》 席慕蓉

︳青春，極短篇的青澀

︳春日裡，我們揮灑著所謂

︳概念，因為茫然而不可明說的，只能以歌

︳論，此刻的我們

︳

︳《青春概論》，獻給我們。



歌詞：

抬頭凝望 一片湛藍在頭頂綻放

妳笑呀笑呀笑著 笑成一首歌

在回憶裡盪漾

下課鐘響 拔腿追逐我們青春的花樣

記下了所有與妳們一起的瘋狂

每天都追著公車 晚自習吃什麼

要不要叫外送

能不能不要施工 補教不要收

不想穿制服上學 不想讀唐詩宋詞期中期末

想做放肆的灑脫的 矛盾的欣喜的 絢麗的易逝的夢

*我要你是 我青春裡 最深刻的

一段浪跡天涯的旅行

帶著我尋回自己

寫下能夠點亮夜空的旋律

我要你在 我回憶裡 溫柔堅定

儘管我們泛紅了眼睛

淚中不褪色的你

依然 清晰

我們遇上了一條岔路

各自走上了夢想征途

你說我魯莽 我說你糊塗

怎麼不記得 回憶如何留住

若青春是一本太倉促的書

我們含著淚 一讀再讀

我要停下腳步 時間停駐

記住你嘴角微笑 和轉身後的孤獨

三年裡點點滴滴 是你的筆跡

寫滿了意義

你說我們要一起

拾起落下的淚滴

就算往後無盡日子裡

世界不再紀念我們分離

那些陳舊卻嶄新的 過往回憶

任性的驕傲的成為 我的如今

