1件1萬2！名牌推「牛仔內褲」　網傻眼：該穿在裡面還是外面？

▲SSENSE品牌推出「牛仔內褲」。(圖/翻攝自SSENSE Twitter)

國際中心/綜合報導

時尚有時真令人費解!加拿大知名品牌《SSENSE》就設計了一款牛仔內褲「Janties」,將牛仔褲和內褲結合,一件要價310英鎊(約台幣1,2000元),貴桑桑的價錢讓網友們傻眼,「這和我自己剪掉牛仔褲不是一樣?但一條腿要150英鎊?」

近來女性牛仔短褲的設計越做越短,甚至直接露出屁股蛋,像是前陣子西班牙品牌推出的「開臀褲」,奇特的設計讓網友一頭霧水。現在就有設計師直接設計一款「牛仔內褲」,這款由Y/Project推出,也是SSENSE的主打的牛仔內褲,號稱百分之百純棉,採高腰設計,顏色還帶點「褪色感」,前後共有3個口袋和一顆古銅色的鈕扣,雖然造型前衛,也都具備牛仔褲都有的元素,卻不被大部分的消費者買單。

內褲上架後,不禁讓許多網友不解,「到底應該穿在裡面還是外面?」「看起來像是成人紙尿褲」、「會磨破大腿內側的皮膚吧?」對此其實官網上有說明也有說明,這款內褲既可當內褲也可當成外褲穿。

有網友抨擊,「我從衣櫃隨邊抽一條牛仔褲就可以剪成這樣了!根本不用花錢」、「內褲當外褲穿,世界上應該只有碧昂絲、蕾哈娜、Lady Gaa這三種人才會穿的吧!」還有人笑稱「愚人節已經過了呦,不要開這種玩笑」。

What do you think of these "denim panties"? Would you wear them? https://t.co/i0VmKr3MjU