全台首條機車關鍵零組件智慧生產線　工具機大廠東台精機率先啟動　

▲東台精機發言人嚴璐。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

工具機大廠東台精機（4526）董事長嚴瑞雄今天宣布已獲工業局補助，全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」方案，全流程自動化可全面縮短換模換線時間。

兩年一度的TIMTOS 2019台北國際工具機展已於南港展覽館登場。東台集團成員東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英提供11台精銳機種聯合參展，以全方位加工解決方案全力搶市。今天發表會中，工業局長呂正華、合作夥伴光陽工業協理郭力源，與聯盟夥伴台灣西門子軟體工業總經理陳敏智、整技科技副總經理陳哲文等代表出席。

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▼東台精機董事長嚴瑞雄。（圖／記者李蕙璇攝）

東台精機董事長嚴瑞雄說，要能在工具機巿場搶下訂單，須站在客戶立場看到下一波產業需求，遂以豐富Turnkey方案經驗與整廠整線輸出的實績，加上專門的軟體與自動化系統研發單位，與客戶一同從「製造」邁入「智製」的工業4.0領域。

而「機車關鍵零組件智慧生產線」方案，更代表東台精機的智慧製造解決方案已從智慧單機、整線自動化提升至彈性智慧生產線，不僅能應用於機車產業，亦可擴及到汽車、航太、3C等多項產業，為東台帶來營運新契機。

而在現場展機方面，東台精機5台高效率、複合功能的先進設備，包含臥式加工中心機SH-4000P、臥式平行雙主軸CNC車床MT-2000、複合式車削中心機TD-1500Y、強力型鑽孔攻牙機VTX-5及複合式加工中心機VMT-200。

▼左起為台灣西門子軟體工業總經理陳敏智、東台精機董事長嚴瑞雄、工業局長呂正華、光陽工業協理郭力源與整技科技副總經理陳哲文。（圖／記者李蕙璇攝）