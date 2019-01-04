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高志鵬缺額併入3/16立委補選　陳冲負數票逆轉中選會要上訴

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▲▼中選會代理主委陳朝建。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲中選會代理主委陳朝建。（資料照／記者翁嫆琄攝）

記者賴于榛／台北報導

中央選舉委員會4日舉行委員會議，會中討論通過第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選投票日期，訂於108年3月16日（星期六）舉行投票，與台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區合併投票；另外，行政院前院長陳冲負數票公投案獲高等行政法院判決勝訴可續推，中選會對此則強調要上訴。

民進黨前立委高志鵬，因涉案經台灣高等法院台中分院判處有期徒刑4年6月，褫奪公權4年，並經最高法院駁回高委員上訴確定，內政部於108年1月2日註銷其立法委員名籍，中選會指出，考量補選完成期限及簡併選舉考量，該會今日委員會議討論通過第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選投票日期訂為108年3月16日與上開3個立法委員缺額補選同日舉行投票，投票起止時間為上午8時至下午4時。

另外，陳冲去年提起「負數票公投」提案，內容為「人民可以投下反對票，希望改變選舉制度，不再是只能投票、投廢票或不投票」，但遭中選會以未完成補正程序駁回，隨後陳冲提起行政訴訟，台北高等行政法院4日判決陳冲勝訴，可以繼續辦理此公投案，全案仍可上訴；中選會代理主委陳朝建受訪時則表示，中選會會上訴。

委員會議同時討論通過第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選工作進行程序表，重要選務工作日程如下：
(一) 108年1月9日 發布選舉公告
(二) 108年1月10日 公告候選人登記日期及必備事項
(三) 108年1月14日至1月18日 受理候選人登記之申請
(四) 108年1月18日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止
(五) 108年2月19日前 審定候選人名單，並通知抽籤
(六) 108年2月24日 選舉人名冊編造完成
(七) 108年2月25日 候選人抽籤決定號次
(八) 108年3月5日 公告候選人名單
(九) 108年3月6日至3月15日 辦理公辦政見發表會
(十) 108年3月12日前 公告選舉人人數
(十一) 108年3月16日 投票、開票
(十二) 108年3月21日前 審定當選人名單
(十三) 108年3月21日 公告當選人名單
(十四) 108年3月26日前 發給當選證書
(十五) 108年4月20日前 通知候選人領取補貼之競選費用

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關鍵字：中選會,公投法,選務,九合一,陳朝建

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