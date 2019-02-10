臉書社團罵人一句「你是垃圾」　男子噴飛3000元　

▲網路文筆交鋒被罰錢。（圖／達志／示意圖，下同）

突發中心／新北報導

一名董姓男子5月間在臉書社團中，以「我知道你是垃圾」之內容辱罵一名網友，因此挨告。新北地院法官認為他用字遣詞脫離法律可容許範圍，形成針對特定人的人身攻擊，依公然侮辱罪判罰金3千元。

依判決書提到，董男表示，是因對方先留言藍綠都是垃圾，而本身有支持之政黨，認為被冒犯，才會認為他罵自己垃圾，才會留言「我知道你是垃圾」等語。

新北地院法官審理後，審酌董男僅因政治立場及對於公眾事務看法、評論意見不同，對於網友留言有所不滿，即任意於網路社群網站社團內以文字侮辱對方，經由網路無遠弗屆之特性傳布各地，造成對方名譽受損。

法官認為雙方是因政治立場有異，於社群網站社團內以文筆交鋒，董男用字遣詞逸脫法律可容許之範圍，而形成針對特定人之人身攻擊，行為足以貶損他人在社會上所保持之人格、地位評價，但因一般人在觀覽上開言論時，均可明確知悉雙方實為政治立場之爭論，所造成損害尚屬輕微，且犯後坦承確有刊登文字，犯後態度非惡，但迄未能與對方達成和解，因此依犯公然侮辱罪，處罰金3000元，可易科罰金。

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