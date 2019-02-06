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經常「分手又復合」影響精神健康！　專家：先解決一直存在的問題

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▲▼兩性,愛情,單身,分手,女孩,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

▲ 經常分手又復合，容易造成抑鬱和焦慮等心理症狀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

反覆與男女朋友分手又復合，不僅對生活造成影響，一項研究證明，也可能對精神健康帶來負面問題。這種關係與較差的溝通、較低的承諾程度，以及較高的暴力傾向都有關聯。這項刊登在《家庭關係》期刊的研究分析了500多位身處在戀愛關係中的人，結果發現，越常分手又復合，越容易造成抑鬱和焦慮等心理症狀。

「分手後復合對於一對伴侶來說，不總是個負面的徵兆。事實上，對一些人來說，分手可以幫助對方意識到這段關係的重要性，藉此造就一個更健康、更忠誠的關係。而另一方面，經常分手又重新在一起的伴侶，可能會受到這種模式的負面影響」，密蘇里大學人類發展和家庭科學助教蒙克（Kale Monk）說道。

分手又復合的原因有許多，常見的是「必要性」或「實際性」。舉例來說，一個人可能出於經濟因素留在一段關係中，或者可能覺得自己已經投入太多時間，而不願離開。蒙克指出，不應該因為覺得「有義務」而選擇復合，無論想要穩定關係或結束關係，都應做出明智的決定，因為這對一個人的整體精神健康很重要。

▼ 如果你們的關係已無法修復，而你必須替自己的精神或身體健康著想時，不要因為離開感到愧疚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

蒙克提出了以下幾點給可能需要檢視關係的伴侶參考：

► 當你考慮重新在一起，或避免再度分手時，可以思考先前分手的原因，以檢視是否有一些一直存在的問題。

► 針對導致分手的問題明確地溝通，尤其當這些問題可能再次出現。不過，如果關係中存在暴力，或者討論這些事會讓人身安全受威脅，請考慮在安全的情況下尋求協助。

► 花時間思考選擇復合的原因：是因為承諾和情愫，還是因為義務和便利？ 如果是後者，那麼這段關係更可能為你帶來持續的困擾。

► 請記住：結束一段負面關係是好的。如果你們之間已經無法修復，而你必須替自己的精神或身體健康著想時，請不要因為離開感到愧疚。

► 諮詢不僅適用於處於離婚邊緣的伴侶，即使正在約會或已婚的快樂伴侶也可以從中受益，藉此加強兩人之間的聯繫，並在發生變化時獲得更多支持。

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關鍵字：分手,復合,精神健康

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