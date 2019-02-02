丈夫和兒子欠債跑路　大園暖警溫暖送愛照顧86歲獨居老婦

▲大園警分局三菓派出所募集物資關懷獨居老婦。（圖／大園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在苦難的地方，發現人民保姆。桃園市大園區一名86歲的簡姓老婦，其丈夫及大兒子在10多年前相繼因病過世，小兒子又因欠債跑路，簡婦長年獨居無人照顧，大園警分局三菓派出所日前執行家戶訪查時得知她的狀況，農曆年前帶著募集來的民生物資前去關懷探視，讓簡婦能安心過好年。

三菓派出所所長潘致融2日表示，簡婦的丈夫及大兒子已過世10多年，由於大兒子生前沒有結婚也沒有小孩，她的小兒子又因沉迷於賭博積欠大筆債務，數年前離家後至今仍不見蹤影。逢年過節簡婦都盼著小兒子能回來團圓，卻始終無法如願，簡婦只能獨自住在一間老舊的小平房裡，每個月領取微薄的救濟金，並靠著撿資源回收及街坊鄰居的接濟度日，生活過得非常困苦。

▲大園警分局年節前，關懷獨居老婦。（圖／大園警分局提供）

潘致融與宮廟人員、協勤民力一行人，帶著從地方上募集來的白米、沙拉油等民生物資，前往簡婦的住處進行關懷，簡婦收到來自社會上的愛心，感動得眼泛淚光，她還拿出自己做的花生糖，熱情地招待大家，表達深深的感謝之意。

潘致融表示，農曆年家家戶戶都忙著團圓過好年，但社會上仍有許多需要被關懷的人們，期此次慰問活動能夠達到拋磚引玉的效果，引起社會的迴響，讓更多人能共同關懷這群需要幫助的弱勢團體。