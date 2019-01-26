　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

韓流風！富邦金加碼400億投資高雄　建商場、電影院

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼富邦集團董事長蔡明興。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦集團董事長蔡明興。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

跟上「韓流」風潮！富邦集團董事長蔡明興今天(26日)透露，去年富邦人壽有標下一塊超過1萬坪在高雄凹子底的地上權，投資金額約400億元，將建商場、辦公室等複合式大樓，將在4年後完工。

富邦金今天舉辦尾牙，會前富邦集團董事長蔡明興表示，去年富邦人壽有標下一塊超過1萬坪的高雄凹子底地上權，位於兩條捷運線的交叉，是高雄最大的投資案之一，預期建商場、辦公室、電影院還有各種遊樂設施，投資額約400億元，近期已經跟日本三菱集團旗下的建築事務所簽約，現在要開始設計，預計4年後完工。

這是富邦人壽首度進軍高雄，去年取得「捷運凹子底站地上權案」開發權利，以權利金總價78.78億元成功得標，取得70年地上權開發經營權。土地面積逾萬坪，坐落於高雄市博愛二路及大順一路口，基地緊臨捷運紅線凹子底站出口，處北高雄最精華之農16重劃區，土地面積約1萬1636坪，區域內商業辦公、住宅大樓林立，是北高雄高速發展的核心精華地段。

富邦人壽表示，此案是北高雄難得一見形狀方整的大面積商業土地，也是近期難得的優質不動產投資標的，預計興建商場、辦公等複合式商業大樓出租，預估全案投資報酬率近5%，可帶動周邊商圈發展；明年又有環狀輕軌行經大順一路，具備雙捷運（捷運紅線及環狀輕軌）交會的交通優勢，可望吸引大量上下班通勤與觀光購物人潮，帶來龐大消費商機。

未來開發完成後，富邦人壽也預計把部份後勤工作人力移往高雄，在南部地區投入更多資源，為高雄創造更多就業機會。

►好幸福！富邦金年終平均7個月　今年預計幫員工加薪3%

►富邦尾牙狂發1200萬現金獎　蔡家兄弟一身勁裝出席

►壽險業獲利遇亂流　蔡明興：經營壓力一直很大

ET快訊
《黑澀會》6閨蜜合體慶生！對比13年前嫩顏　網看傻：長大了
41年價值上萬「古董金屬車票」是假的！達人驚曝心碎真相

關鍵字：富邦,高雄,韓流,韓國瑜,蔡明興,富邦人壽

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

壽險業獲利遇亂流　蔡明興：經營壓力一直很大

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　蔡家兄弟一身勁裝出席

好幸福！富邦金年終平均7個月　今年預計幫員工加薪3%

開運水怎樣最招財？　銀行：第48天再喝代表「時時發」

雙魚座去年存下最多錢　金牛座榮登投資獲利王

信用卡免費機場機送排除宜蘭　台新喊冤：商務卡、雙幣卡有

家長有福了！　中信卡、聯邦卡繳學費分期零利率

數位轉型大戰　銀行「顛覆式創新」成關鍵

中信銀APP指紋、臉部驗證就可登入　客戶數破250萬

金融也是科技業　中信金4招轉型數位銀行

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

韓流風！富邦金加碼400億投資高雄　建商場、電影院

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　蔡家兄弟一身勁裝出席

好幸福！富邦金年終平均7個月　今年預計幫員工加薪3%

車友看過來！過年開車出遊　7張神卡大比拼

明天是立委補選投票日！要上班的人 可領到加班費

蘋果不再公布iPhone銷售量　英特爾財報卻露餡少1180萬台

外資發紅包！大買158億抱股過年　大手筆創一年半以來新高

員工才50人的分類廣告公司打敗Google、Facebook　年營收高達308億

年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

年關近帶動消費熱潮　四大貸款餘額續飆新高

快訊／台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛碰撞重機　騎士重傷送醫

就是他啦！感情出現「5特徵＝找到真愛了」...遇到別傻放手

徐若瑄被帥兒Dalton連親11次！　3歲娃「暖貼額咚」甜到滿出螢幕

台南成功青商有愛　寒冬送暖一被子

澳網／大坂直美奪冠日本第一人　登頂世界球后

SBL／金酒蛻變上半季封王　吳俊雄：學習當個永恆強者

SBL／愛德春節去菲律賓放鬆　女友交代帶裝備去練球

全新「ChaPi BUS大江接駁車」迎新春　吸引消費者搭乘

熊仔追思過世的他！合體吳卓源《買榜》饒炸小巨蛋

中職／抗韓英雄是虎迷　吳昇峰最愛洋砲三劍客

財經熱門新聞

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

嚴凱泰女兒給父信　一段話看出嚴..

要被保險人不同人　要課遺產稅

另類打工！女大生靠寫春聯20天..

員工才50人的分類廣告公司打敗..

郵局不能領200元了！中獎發票..

重整有變數？台銀要賣華映最賺錢..

勞保最新精算出爐！最快2026..

年節商機加溫！法人點名15檔寒..

嚴陳莉蓮主持嚴凱泰追思會：收起..

外資發紅包！大買158億抱股過..

汐止童沒飯吃　張淑芬：別只顧選..

明天是立委補選投票日！要上班的..

全球燈泡價格續跌　歐美智慧照明..

更多熱門

相關新聞

壽險業獲利遇亂流　蔡明興：經營壓力一直很大

壽險業去年下半年匯損創下新高，讓各家壽險公司經營都遇到「亂流」。富邦集團董事長蔡明興今天(26日)坦言：「壽險經營壓力一直都很大！」面對今年避險成本居高不下，將擬定3大策略因應。

就職滿月發紅包　韓國瑜祝市民過好日

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　蔡家兄弟一身勁裝出席

賴正鎰號召　458名企業主南下

深圳飲料高雄設點　看韓國瑜潛力

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

每個人生日都有對應的專屬色

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面