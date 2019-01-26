韓流風！富邦金加碼400億投資高雄　建商場、電影院

▲富邦集團董事長蔡明興。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

跟上「韓流」風潮！富邦集團董事長蔡明興今天(26日)透露，去年富邦人壽有標下一塊超過1萬坪在高雄凹子底的地上權，投資金額約400億元，將建商場、辦公室等複合式大樓，將在4年後完工。

富邦金今天舉辦尾牙，會前富邦集團董事長蔡明興表示，去年富邦人壽有標下一塊超過1萬坪的高雄凹子底地上權，位於兩條捷運線的交叉，是高雄最大的投資案之一，預期建商場、辦公室、電影院還有各種遊樂設施，投資額約400億元，近期已經跟日本三菱集團旗下的建築事務所簽約，現在要開始設計，預計4年後完工。

這是富邦人壽首度進軍高雄，去年取得「捷運凹子底站地上權案」開發權利，以權利金總價78.78億元成功得標，取得70年地上權開發經營權。土地面積逾萬坪，坐落於高雄市博愛二路及大順一路口，基地緊臨捷運紅線凹子底站出口，處北高雄最精華之農16重劃區，土地面積約1萬1636坪，區域內商業辦公、住宅大樓林立，是北高雄高速發展的核心精華地段。

富邦人壽表示，此案是北高雄難得一見形狀方整的大面積商業土地，也是近期難得的優質不動產投資標的，預計興建商場、辦公等複合式商業大樓出租，預估全案投資報酬率近5%，可帶動周邊商圈發展；明年又有環狀輕軌行經大順一路，具備雙捷運（捷運紅線及環狀輕軌）交會的交通優勢，可望吸引大量上下班通勤與觀光購物人潮，帶來龐大消費商機。

未來開發完成後，富邦人壽也預計把部份後勤工作人力移往高雄，在南部地區投入更多資源，為高雄創造更多就業機會。

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