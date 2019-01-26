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富邦尾牙狂發1200萬現金獎　蔡家兄弟一身勁裝出席

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▲▼ 富邦金控尾牙。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦金控尾牙，大董蔡明忠、二董蔡明興一同出席。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

富邦集團今天(26日)在南港展覽館舉辦尾牙，請來天后阿妹開唱，南北兩場共發出1200萬獎金，最大獎為20萬元現金獎。富邦集團董事長蔡明興透露，因應今年尾牙主題是奧斯卡，特別去紐約選購歌手Tom Jones表演時穿過的服裝出席，「大董」蔡明忠也全身紅出席。

富邦集團今年尾牙依照往例在高雄、台北各舉辦一場，兩場合計1600桌，共有1萬6000人參與。今天台北場最大，席開1300桌共約1.3萬人參與，找來黃子佼主持、天后阿妹熱力開唱。南北兩場摸彩總獎金高達1200萬元，最大獎20萬元現金獎。

今年富邦尾牙也依然走科技風，連續第二年發出電子紅包，台北場首創萬人大群發出1.3萬個紅包，由董事長直接在大群組中發出6500個紅包，最大紅包為8888元。

蔡明興在致詞時指出，去年金控經營可說是驚濤駭浪，面臨中美貿易戰威脅，對經濟影響非常重大，期望在今年同仁可以團結一致合作。富邦金連續10年榮登金控獲利王，10年是蠻長的時間，能連續10年蟬聯冠軍、值得欣慰，期望2019年能繼續努力。

蔡明興也在台上一一指出金控旗下子公司的表現，他說，北富銀去年獲利不錯，在行動支付、數位金融都邁出一大步，去年投資LINE Pay約20%股份，也投資LINE BANK約20%股份，也請副總黃以孟出任LINE BANK總經理，不管在行動支付還是數位金融，希望北富銀在金融科技方面能邁開一大步領先同業。在國際佈局方面，去年投資廈門銀行20%股份，今年跟廈門銀行策略合作可以再加強，富邦華一銀行也有更好表現。

富邦人壽去年總保費締造最高紀錄，韓國取得現代人壽62%股份，更名為富邦現代人壽，期望在韓國的退休金跟壽險市場都可以有優異表現；富邦產險去年市佔率持續增加，連續39年蟬聯第一，去年市佔率接近24%，今年往25%目標邁進中。

▼ 富邦金控尾牙，蔡明興致詞。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ 富邦金控尾牙。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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