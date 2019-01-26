駕駛只是兼職？英超球星墜機朝人為疏失調查　梅西呼籲重啟搜索

▲英超前鋒薩拉。（圖／翻攝自Twitter／EmilianoSala1）



國際中心／綜合報導

英超前鋒薩拉（Emiliano Sala）搭乘的輕型飛機，23日消失在英吉利海峽，搜救人員表示，機上2人，包括薩拉和60歲的機師存活的機率極低，目前已停止搜尋。消息一傳出，足球界紛紛發聲請求救難隊繼續進行任務，「球王」梅西（Lionel Messi）疾呼，「只要有任何一絲希望，拜託不要停止搜索。」有報導指出，薩拉搭乘的飛機並非球隊安排，且駕駛僅持有私人飛行執照，現在正朝人為疏失調查。

▲梅西希望重啟搜索。（圖／翻攝自Instagram／leomessi）



薩拉剛與「加的夫城足球俱樂部」簽了3年半合約，加上簽約金等費用，簽下薩拉的總成本至少約3000萬英鎊（約台幣12億元），而保險公司將理賠1600萬英鎊（約台幣6億4432萬元）。根據《每日電訊報》指出，薩拉乘坐這架出廠於1984年的輕型飛機，駕駛員平時兼職天然氣工程師，僅有私人飛行執照，沒有商業飛行資格。加上飛機為經紀人安排，並非由球隊指派，目前正朝人為疏失方向調查。

薩拉23日晚上準備前往威爾斯（Wales），沿途經過海峽群島（the Channel Islands）附近時，飛機突然從雷達上消失。救難人員將搜索範圍擴大到1700平方公里的陸地與海面，出動3架飛機、5架直升機，合計搜索超過80小時卻一無所獲。負責搜索的根西島（Guernsey）救難人員巴克（David Barker）表示停止搜索士非常艱難的決定，隨著時間推移，2人生還機率非常低。推特（Twitter）上則有「#不要停止搜索」（#NoDejenDeBuscar ）的主題標籤，希望能讓救難隊重啟搜救。

#NoDejenDeBuscarAEmilianoSala #NoDejenDeBuscar @EmilianoSala1 all thoughts & prayers with the family during this difficult period pic.twitter.com/wBDBl8HxEJ — Riyad Mahrez (@Mahrez22) 2019年1月25日