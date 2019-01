駕駛只是兼職？英超球星墜機朝人為疏失調查　梅西呼籲重啟搜索

▲英超前鋒薩拉。(圖/翻攝自Twitter/EmilianoSala1)



國際中心/綜合報導

英超前鋒薩拉(Emiliano Sala)搭乘的輕型飛機,23日消失在英吉利海峽,搜救人員表示,機上2人,包括薩拉和60歲的機師存活的機率極低,目前已停止搜尋。消息一傳出,足球界紛紛發聲請求救難隊繼續進行任務,「球王」梅西(Lionel Messi)疾呼,「只要有任何一絲希望,拜託不要停止搜索。」有報導指出,薩拉搭乘的飛機並非球隊安排,且駕駛僅持有私人飛行執照,現在正朝人為疏失調查。

▲梅西希望重啟搜索。(圖/翻攝自Instagram/leomessi)



薩拉剛與「加的夫城足球俱樂部」簽了3年半合約,加上簽約金等費用,簽下薩拉的總成本至少約3000萬英鎊(約台幣12億元),而保險公司將理賠1600萬英鎊(約台幣6億4432萬元)。根據《每日電訊報》指出,薩拉乘坐這架出廠於1984年的輕型飛機,駕駛員平時兼職天然氣工程師,僅有私人飛行執照,沒有商業飛行資格。加上飛機為經紀人安排,並非由球隊指派,目前正朝人為疏失方向調查。

薩拉23日晚上準備前往威爾斯(Wales),沿途經過海峽群島(the Channel Islands)附近時,飛機突然從雷達上消失。救難人員將搜索範圍擴大到1700平方公里的陸地與海面,出動3架飛機、5架直升機,合計搜索超過80小時卻一無所獲。負責搜索的根西島(Guernsey)救難人員巴克(David Barker)表示停止搜索士非常艱難的決定,隨著時間推移,2人生還機率非常低。推特(Twitter)上則有「#不要停止搜索」(#NoDejenDeBuscar )的主題標籤,希望能讓救難隊重啟搜救。

We don't want to give up, we want to hold on to hope. That's why I also wish #NoDejenDeBuscar - don't call off the search. From the start, my thoughts have been with Emiliano, his family and friends #PrayForSala