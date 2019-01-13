「誰在乎妳配偶欄是否空白」　男師與妻分居20年想離婚踢鐵板

▲1名男教師和妻子分居超過20年，向法院訴請離婚，台南高分院法官審理後認為男教師與其他女子往來密切，影響家庭生活和諧，才是婚姻破裂的主因，駁回離婚請求。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名男教師和妻子分居超過20年，向法院訴請離婚，台南高分院法官審理後認為，男教師與其他女子往來密切，影響家庭生活和諧，才是婚姻破裂的主因，駁回離婚請求，全案定案。

男教師主張和妻子在1989年結婚，婚後育有2名子女，原本同住於澎湖，約於4年後，為照顧父母，男教師調回嘉義任職，其妻雖曾回嘉義小住，不久就不願再回嘉義定居，男教師則按時寄生活費及學費，自此夫妻分居逾20多年，關係形同陌路，而訴請離婚。

男教師之妻說先生調至嘉義任職時，她還在澎湖縣工作，子女當時都很年幼，先生在嘉義縣山上住處交通不方便、路況不安全，缺乏醫療資源，無法攜子女住處長住，分居有正當理由；婚姻裂痕是2003年，先生疑有第三者，先生不顧家人及她苦勸，反惡言相向，甚至曾將她棄置山區道路後就未再回澎湖探視，停止給付家庭生活費。

男教師寫給妻子的信中內容有寫：「妳身旁之人皆已習慣了妳是孤獨的，有誰會在乎妳配偶欄是否空白」。法官調查兩造所言及相關證物、證詞後認為，男教師與其他女子往來密切，影響家庭生活和諧，男教師對於婚外情似有二心，男教師的言行對於婚姻維繫自有影響，才是婚姻破裂主因，應歸咎於男教師，駁回其離婚所請，不得訴請離婚。