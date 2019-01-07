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台積電「實習生月薪」首度曝光！竟打趴一堆行業正職

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▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電首度公布實習生薪資，最高可達35K。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

台積電宣布啟動2019實習計畫，開放在學生報名，實習領域包括研究與發展、IC 設計、營運製造、資訊工程、人力資源、財務、法務、企業規劃等。值得一提的是，台積電今年首度公開實習生薪酬，範圍介於22K至35K，已經超越不少行業的正職薪資。

台積電實習計畫開放多年，今年卻是首度透露實習薪資範圍為22,000~ 35,000元。不過，相較台積電正式員工在新人起薪水準，博士學歷約6萬元、碩士4.5萬元、學士3.8萬元，再加上額外年度分紅，其實年資1年的菜鳥員工，就有機會領超過19個月，年薪上看百萬。

台積電指出，公司每年都會提供實習機會給在學學生，實習期間須具備學生身分，只要是在學生都可以申請，不過碩博生將優先晉用，另外在實習的期間，每一位學生都會被分派與所學領域相關的專案，讓學生可以提早體驗職場，並與台積電的工作團隊有進一步的互動與學習。

據了解，台積電今年招募的實習領域主要分兩大類，其一為科技領域，包括研究與發展、IC 設計、營運製造、品質與可靠性，其二為其他領域，包括資訊工程、人力資源、財務、法務、企業規劃。至於實習時間則分為國內大學2019年7月1日起，國外大學2019年4月起。

同時，台積電預計今年首場徵才活動將在3月9日從台大開跑，鼓勵想直接進入台積電工作的學生，可以參加台積電「2019年校園徵才活動」，或透過「線上應徵」事先登入履歷，符合資格者，就可享有優先面試的權利。

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關鍵字：台積電,實習生,薪資,月薪

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