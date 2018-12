禮貌拒絕「榮譽女爵士」頭銜！　亞莉安娜：還在哀悼曼城槍擊

▲ 亞莉安娜表示,自己還在為曼徹斯特爆炸案的受害者哀悼。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心 /綜合報導

英國《太陽報》報導,美國歌手亞莉安娜(Ariana Grande)近日禮貌地拒絕了「榮譽女爵士」的頭銜,原因是「還在為曼徹斯特爆炸案的受害者哀悼」。2017年5月23日,亞莉安娜在英國曼徹斯特競技場(Manchester Arena)舉行演唱會,晚間10點多發生「釘子炸彈」攻擊,23人在爆炸中身亡。她之後重返曼城舉行持善演唱會,與眾星為罹難者家屬募集了約1700萬英鎊(約新台幣6億6000萬)的善款。

現年25歲的亞莉安娜表示,不能接受這項榮譽,因為這麼做「太快了」,包括自己等許多人都還在哀悼中,深怕會冒犯到任何人。報導指出,這項榮譽通常由英國女王根據外交大臣的建議授予。2014年,由於為英國的外交政策服務和結束戰地性暴力的運動,好萊塢巨星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)也獲得了這項殊榮。

▼ 安潔莉娜裘莉受封榮譽女爵士。(圖/達志影像/美聯社)



2017年6月4日,亞莉安娜在老特拉福德板球場舉行「曼徹斯特愛在一起」(One Love Manchester)慈善演唱會,強大的陣容包括歌手小賈斯汀、麥莉,以及「酷玩樂團」等人。亞莉安娜與嘻哈天團「黑眼豆豆」合唱著名歌曲《愛在何處》(Where is The Love?)等歌曲 。

歌詞中提到,「People killin', people dyin'」(人們互相殘殺、死去)、「But we still got terrorists here living」(但是在我們的生活裡還是有恐怖份子)、「 Children hurt and you hear them cryin'」(孩童受到傷害,你聽見他們正在哭泣),現場許多人眼眶泛淚。除了募款,亞莉安娜也到醫院探訪許多受害者,讓歌迷相當感動。

▼ 亞莉安娜邀請眾多巨星好友,一同重返曼徹斯特開唱。(圖/路透社)