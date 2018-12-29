台灣小魚打敗韓國企鵝妹奪冠　美女玩家吸睛引爆電競賽

▲2018《爐石戰記》全明星賽社群之夜直播。（影片來源／YouTube BlizzardEsportsTW）

財經中心／台北報導

4國好手齊聚台北展開電競全明星邀請賽，台灣小魚搶下二連勝，打敗韓國知名實況主企鵝妹贏得首戰，小魚也在此次表演賽奪冠。二位美女玩家對賽更是全場觀眾吸睛焦點。

暴雪娛樂社群之夜則是邀請4位在《爐石戰記》社群中知名的女性實況主與賽評，包括Jia（菲律賓）、企鵝妹Jinny（韓國）、小雲寶寶（香港）和小魚（台灣）展開國際女子表演賽，美貌、智慧與實力兼具的四位選手，帶來意想不到的對戰。

▼電競賽玩家選手台灣小魚。（圖／翻攝YouTube BlizzardEsportsTW）

韓國實況主企鵝妹數度代言手遊並參加電競表演賽，現場還秀出中文說，大家好，我是企鵝妹，台北很棒。比賽...會少犯錯。

▼南韓女神級實況主「企鵝妹」再度訪台為手遊站台。（圖／資料照）

而台灣代表小魚、在瑞士學習爵士樂，本身也是電競玩家。去年她參加全明星賽是擔任主持人，今年則是上場以選手身分直接與其他3國選手展開激烈戰況並拿下冠軍。

《爐石戰記》全明星賽將於 12 月 29 日 (六) 、30日 (日) 登場，首日賽程將由8名台港選手分別迎戰8名國際選手。選手於27日親自抽出對戰組合，並全程於《爐石戰記》粉絲團公開直播。

▼企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）