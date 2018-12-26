瘋電影／大黃蜂　善意的溝通芬芳生活

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完電影就超超超想買一台變形金剛的金龜車，電影流暢好看，節奏清爽明快，清新的內容和單純的故事線，溫暖的人情味，定位在1987年的時空，所以三十年前的音樂、美國社會氛圍，有著一股濃濃的懷舊風，看著親子互動，美國家庭還是比較進步，否則那個年代的父母在台灣，都是打罵教育居多，沒那麼溫暖，電影流暢好看的。

不過若是五年級對於大黃蜂會有許多回味的青春歲月，忙得要死的打工生活，每個學生都接了好幾份打工工作，家庭經濟狀況不優渥，商店選擇性極少，1967年版的金龜車馬路上還看得到，若在美國雙子星大樓還在…….

從女主角失去父親的主軸敘述故事開端，一個逝去的溫暖以及拓展未來的大黃蜂，從這個時代切入點非常強大，事實上那也是電腦windows成立的第三年，這個年代我們從dos系統開始慢慢聽說有這種厲害的軟體，但是還不普及，與大黃蜂出現了是相同的概念，他帶來更新的宇宙觀。

大結構是溫馨感人，而卻也告知地球開始不平靜了。

片 名：大黃蜂

英文名稱：Bumblebee

類 型：動作、科幻

上映日期：2018-12-26

片 長：113分鐘

導 演：崔維斯奈特(Travis Knight)

演 員：海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld) 、 馬丁蕭特(Martin Short) 、 潘蜜拉艾德隆(Pamela Adlon) 、 約翰希南(John Cena)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙影業



劇情大綱

《大黃蜂》故事回到1987 年，疲於奔命的大黃蜂在一個加州海岸小鎮的廢棄場找到避難所，一位女孩查莉（海莉史坦菲德 飾）即將屆滿18 歲，對未來毫無頭緒，卻無意間發現了傷痕累累、瀕臨死亡的大黃蜂，查莉救活了他，但她很快就發現他並不只是一台普通的黃色福斯金龜車。

▲女主終於獲得自己人生的第一輛車。

▲外星壞人佯裝好人要來捉捕大黃蜂。

▲大黃蜂必須保護地球不被入侵破壞。



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