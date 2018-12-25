十天內送出一百億日圓　只為求得美人芳心





文／特約撰述 福澤喬

上個月台灣地方選舉結束後，街口支付總經理胡亦嘉為了慶祝台北市議員王威中落選，開出了20%現金回饋的大禮包。無獨有偶，由日本軟體銀行與日本雅虎主導設立的QR Code電子支付系統 PayPay 12月4日也開出了「100億日圓紅包大方送（100億円あげちゃうキャンペーン）」的活動，原本預計要花四個月的時間才能把100億日圓的紅包全部送出，沒想到才10天的時間，這100億日圓的紅包就全部送光了。 其實Softbank用這種撒錢搶攻市佔率的作法並不是第一次，每次的感覺很土豪卻很有用。

軟體銀行最強營業促銷團隊 狂灑現金

Softbak第一次用撒錢搶攻市佔率發生在2000年的時候，當年剛開始ADSL電信業務的軟銀，為了打破NTT（日本電信公司）在網路通訊上獨家壟斷的地位，只要加入Yahoo BB! 會員就免費送ADSL的模式，短期間內快速達到業務成長目標。

這一次PayPay的營業部隊，就是由當年Yahoo BB! ADSL的第一戰將馬場一所率領的營業團隊在背後出謀劃策。其實，PayPay 這一次最高20%現金回饋的促銷模式，其他的電子支付系統早就在推。例如Line 每個月都有上限1,000日圓的20%現金回饋，所以軟銀團隊在思考促銷模式的時候，決定放棄以20%為主打基調，改打送出100億日圓紅包的宣傳策略。

銀彈攻勢 「暴力」挺進電子支付市場

可是不管20%現金回饋也好，送出100億日圓的大紅包也罷，PayPay 這麼大手筆的砸錢宣傳的目的是什麼？先從電子支付的認知度來看，PayPay屬於市場的後進品牌，現在日本的電子支付市場，早就有支付寶、Line Pay, Apple Pay以及各大便利商店各自開發的不同支付系統，更不要說日本人每天通勤用的西瓜卡，早在電子支付市場經營了好多年。所以當馬場一的團隊接到這個任務的時候，就決定仿效當年ADSL的成功模式，「暴力」挺進電子支付市場，這也是 100 億日圓紅包創意的原點。

設定紅包上限 反向推算成效

在馬場一的計算中，當消費者對於20%的現金回饋早就無感的時候，反過來把回饋總金額設定好，一方面可以降低紅包發送過多的風險，另一方面超巨額的紅包勢必會引起媒體的追捧報導。果然，事實就像馬場一預料的，媒體對於這個總金額高達100億日圓的活動爭相報導，這個起手式，已經幫PayPay團隊節省了一大筆宣傳廣告費。

不過，馬場一的野心還不單是省下廣告宣傳費而已，他還希望消費者除了下載之外，必續要有完整的產品體驗。所以他提高了20%現金回饋的額度，打出單筆現金回饋5萬日圓的超高上限。

馬場的算盤是這麼算，如果一個消費者要拿到5萬日元的現金回饋，單筆消費就必須要達到25萬日圓以上，這樣至少要有20萬人完成25萬日圓的消費才可能領完這100億日圓的紅包， 但是實際上不可能每個人都會消費到25萬日圓，最多的消費金額應該落在5,000~10,000日圓之間，那至少就可以確保了200萬人透過下載設定之後，完整體驗了PayPay 所設計的支付流程。

下一個戰場將會是電子支付如何國際整合

這筆帳這麼算下來，100億日圓所帶來的宣傳以及實際成效，至少可以達到300億日圓以上，怎麼算都是一筆合算的生意。果不其然，原本預計要花4個月的宣傳期，居然在短短10天之內，就已經送出了100億日圓的紅包，活動也順利結束。

這一場戰役中，PayPay 如願的在電子支付市場站穩了腳步，同時也讓這一次一起宣傳行銷的BICCAMERA 以及FamilyMart 賺得盆滿缽滿。PayPay 下一步計畫與阿里巴巴的支付寶共通，在日本透過PayPay 的支付系統結算，同樣的日本的用戶在中國的時後也能夠使用支付寶，接下來電子支付市場的國際大戰就要開始。