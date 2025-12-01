　
社會 社會焦點 保障人權

名模羈押224天後身形大變　被問「養狐狸錢哪來」快閃離開

記者黃宥寧／台北報導

涉捲入「中華民國身障關懷協會」侵占逾億元善款案的前名模蕭瑋葶，遭收押224天後，士院今（1日）裁定以500萬元交保，並限制出境出海8個月、配戴電子腳環。她下午走出法院時全身包緊、神情低垂，與昔日名模形象形成強烈對比。面對媒體追問是否侵占善款、是否以善款飼養愛寵狐狸「襪子」等問題，蕭女全程沉默、不發一語。

▲▼ 。（合成圖／翻攝自IG／蕭女）

▲左圖為蕭女與其飼養的寵物狐狸「襪子」合照；右圖則是她今以500萬元交保時的現身模樣，帽子+口罩遮臉並由友人攙扶快步離開法院。（合成圖／翻攝自IG／蕭女）

收押224天的蕭女下午走出法院時，整體狀態與過往在伸展台上亮相時的纖細形象已有明顯差異。她的身形在衣著包覆下略顯飽滿，輪廓也較以往圓潤，收押生活似乎在外貌與氣態上留下清晰痕跡。

當她步出法院時，由1名女性友人攙著手臂陪同，戴著深色棒球帽與粉色醫療口罩將臉遮得密不透風，肩背一個巨大的 BOSE黑色購物袋，全程低頭、快步走下階梯，明顯不願面對鏡頭，與昔日光鮮亮麗、氣場全開的名模樣貌形成強烈對比。

媒體追問連發：「蕭小姐被關這麼久是檢察官誤會妳嗎？」「妳有沒有侵占善款？」「狐狸是善款買的嗎？」「妳不知道哥哥是通緝犯嗎？」但蕭女全程沉默、不發一語，只加快腳步上車。

蕭女曾在社群曬出與寵物狐狸「襪子」的合照，狐狸也因此一度成為討論焦點。由於本案涉及金流爭議，媒體今追問狐狸的相關花費來源，但她仍選擇沉默未答。

全案起源於，內政部於2011年核准設立「中華民國身障關懷協會」（TDCA），首屆理事長由蕭瑋葶哥哥蕭靖擔任。蕭靖遭通緝後，理事長改由其妻陳品君接任，蕭靖則化名在協會內擔任助理；蕭瑋葶掛名常務理事。

士林地檢署邱獻民調查發現，3人涉嫌長期掌控協會帳務，侵吞協會善款逾 上億元，蕭瑋葶更被指控以名下房產向銀行詐貸5000萬元，3人生活奢侈，還在家中飼養寵物狐狸、及名貴犬種，生活樣貌與公益協會形象高度落差。

檢方於8月偵結將3人起訴，並將蕭女等人移審士院後，法院裁定羈押禁 3個月，並駁回蕭瑋葶具保停押聲請。

▲▼ 蕭瑋葶 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲蕭瑋葶收押224天終於呼吸到新鮮空氣。（圖／記者黃宥寧攝）

案件後續出現戲劇性發展，蕭女律師抗告指出，檢方移審前6天也就是8月5日，士院曾裁准她300萬元交保及科技監控，但家屬8月8日到場辦保時，法警卻以「人力不足」、科監廠商「請假」為由拒絕辦保，導致蕭女未能獲釋。

高院認為這涉及司法公信力，於11月6日撤銷發回士院更裁。不料，11月5日，士院合議庭已提前裁定延押2月。律師也針對延押裁定提抗告，但另組高院合議庭認為，蕭女除坦承詐欺外否認其他罪名，名下帳戶有大額金流卻稱「不知情」，有推諉之虞，恐仍有串證可能，因此駁回抗告。

士院近日重新審認後，認為蕭瑋葶雖仍具羈押原因，但已無羈押必要，改採較輕的重金交保500萬元，並限制出境出海 8個月、搭配電子腳環管制。

今早完成相關程序後，蕭瑋葶下午恢復自由；然而，從她全身包緊、神情疲憊，由友人攙扶快速離開現場的畫面來看，與過去在伸展台上的名模光環相比，形成強烈反差。

11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

