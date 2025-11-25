新型攻擊現身！假冒Win11更新　PNG圖像暗藏惡意程式碼

記者吳立言／綜合報導

根據科技媒體 BleepingComputer 報導，資安研究人員近期發現社交工程攻擊「ClickFix」出現更具隱蔽性的變種。攻擊者利用全螢幕、足以以假亂真的 Windows 更新介面，引導受害者按照指示按下特定鍵盤組合，藉此執行惡意指令。

研究指出，這些攻擊網頁會透過 JavaScript 自動將惡意命令複製到剪貼簿，當使用者照著指示貼上並於系統執行後，就會啟動惡意程式下載流程。資安公司 Huntress 進一步揭露，這些變種主要投放 LummaC2 與 Rhadamanthys 資訊竊取工具，並大量使用隱寫術（Steganography），將最終惡意載荷藏在 PNG 圖像像素中，再以特定顏色通道重建程式碼，使偵測難度大幅提升。

▲假冒的Windows安全更新畫面。（圖／BleepingComputer）

除此之外，研究人員也發現攻擊者加入一項名為「ctrampoline」的防分析技術，會在程式啟動時連續呼叫上萬個空函式，藉此擾亂分析工具，讓逆向工程更難追蹤惡意程式的真實行為。最終階段則搭配名為 Donut 的工具，讓惡意程式能直接在記憶體中執行，不需要落地成檔案，因此更不容易被防毒軟體察覺。

研究指出，利用 Windows 更新畫面做誘餌的 Rhadamanthys 攻擊早在 10 月就被發現。不過 11 月 13 日的全球行動「Operation Endgame」已摧毀部分基礎設施，雖然假更新頁面仍能開啟，但已無法成功傳送惡意載荷。

Huntress 建議企業與一般使用者，可透過停用 Windows「執行」視窗，或監控是否出現 explorer.exe 異常啟動 mshta.exe、PowerShell 等可疑程序，以降低風險。此外，若要調查是否曾有人執行惡意指令，也能查看系統的 RunMRU 登錄鍵是否留有紀錄。