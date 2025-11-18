他土地公廟約戰12歲少女2次　衝動代價要關4年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）被指控在2023年7月間，與12歲女網友小美（化名）相約前往一間土地公廟幽會，並在廁所內發生2次性行為。雖然阿強矢口否認，甚至一度辯稱兩人只有親吻、擁抱，但並未獲得法官採信，日前仍被依法判處有期徒刑4年10個月。

▲阿強和12歲的小美在土地公廟的廁所發生2次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強透過交友軟體結識小美，他明知小美年僅12歲，仍在2023年7月間相約在某土地公廟碰面，接著進入廟宇公廁，與小美發生2次性行為。阿強到案之後辯稱，他和小美只有見過1次面，而且當時僅有親吻、擁抱。

然而，小美在接受偵訊及審理期間，均明確表示和阿強見過2次面，而且2次都有在廁所內發生性行為。法官認為，小美的證詞前後一致，內容沒有刻意誇大或捏造阿強使用強制力等事情，也沒有試圖以誇張、渲染的手法強化自身被害人的形象，可見她的證述內容可信性度甚高。

法官進一步指出，在阿強和小美的對話紀錄中，小美曾表明「我們出去都在做愛」，阿強隨即反問，「妳跟男生做愛？」小美回答「我跟你啦」之後，阿強就說出「也只有2次啊」等話，這部分也與小美的證詞內容相符。

法官表示，退一步而言，就算真的像阿強所說，他和小美見面只有親吻、擁抱，那他們大可在土地公廟前面約會，沒有必要特地一起進入公廁，他的行為顯然是為了避人耳目。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，並依對於未滿14歲之女子為性交罪，共2罪，各判處有期徒刑3年10個月，應執行有期徒刑為4年10個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。