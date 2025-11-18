　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他土地公廟約戰12歲少女2次　衝動代價要關4年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）被指控在2023年7月間，與12歲女網友小美（化名）相約前往一間土地公廟幽會，並在廁所內發生2次性行為。雖然阿強矢口否認，甚至一度辯稱兩人只有親吻、擁抱，但並未獲得法官採信，日前仍被依法判處有期徒刑4年10個月。

▲桃園市朱姓男子不滿16歲女友有意求去，去年6月間竟強拉進加油站廁所，扯去衣物襲胸摸下體，欲硬上時未果，改以指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲阿強和12歲的小美在土地公廟的廁所發生2次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強透過交友軟體結識小美，他明知小美年僅12歲，仍在2023年7月間相約在某土地公廟碰面，接著進入廟宇公廁，與小美發生2次性行為。阿強到案之後辯稱，他和小美只有見過1次面，而且當時僅有親吻、擁抱。

然而，小美在接受偵訊及審理期間，均明確表示和阿強見過2次面，而且2次都有在廁所內發生性行為。法官認為，小美的證詞前後一致，內容沒有刻意誇大或捏造阿強使用強制力等事情，也沒有試圖以誇張、渲染的手法強化自身被害人的形象，可見她的證述內容可信性度甚高。

法官進一步指出，在阿強和小美的對話紀錄中，小美曾表明「我們出去都在做愛」，阿強隨即反問，「妳跟男生做愛？」小美回答「我跟你啦」之後，阿強就說出「也只有2次啊」等話，這部分也與小美的證詞內容相符。

法官表示，退一步而言，就算真的像阿強所說，他和小美見面只有親吻、擁抱，那他們大可在土地公廟前面約會，沒有必要特地一起進入公廁，他的行為顯然是為了避人耳目。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，並依對於未滿14歲之女子為性交罪，共2罪，各判處有期徒刑3年10個月，應執行有期徒刑為4年10個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣有事」點燃對立！日外務省高層赴中交涉　高市急滅火
名人堂入圍出爐！12位新候選亮相
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣
北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光
大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶
再點名台灣「搶走晶片生意」　川普：太丟臉了
大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中物流車卸貨撞雙載機車！騎士頭部變形慘死　女乘客送醫

北科大碩生罹癌身故！病危立遺囑給妻領保險金　法院揭拒賠原因

路中一坨「水泥炸彈」害騎士雷殘受傷　駕駛按錯開關慘了

蛇蠍女逼死5人　害一家輕生手段超惡劣

他土地公廟約戰12歲少女2次　衝動代價要關4年10個月

蛇蠍女逼死5人　洗錢設斷點手法曝

翻拍男友與前任性影像　女友放話「不是妳的別碰」慘賠30萬

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

「你媽死了」男友載屍到處跑　婦離奇陳屍車內今相驗

結婚5年「僅7次性生活」人夫要離婚　法官引用禮記判決

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

快訊／台中物流車卸貨撞雙載機車！騎士頭部變形慘死　女乘客送醫

北科大碩生罹癌身故！病危立遺囑給妻領保險金　法院揭拒賠原因

路中一坨「水泥炸彈」害騎士雷殘受傷　駕駛按錯開關慘了

蛇蠍女逼死5人　害一家輕生手段超惡劣

他土地公廟約戰12歲少女2次　衝動代價要關4年10個月

蛇蠍女逼死5人　洗錢設斷點手法曝

翻拍男友與前任性影像　女友放話「不是妳的別碰」慘賠30萬

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

「你媽死了」男友載屍到處跑　婦離奇陳屍車內今相驗

結婚5年「僅7次性生活」人夫要離婚　法官引用禮記判決

陳志強驚傳「半夜回家路上被追撞」！現場畫面曝 不安揭事故原因

X推出全新「Chat」加密私訊　可編輯刪除訊息、阻截截圖

「15萬洛杉磯遊學團」突喊卡　學生等嘸退費控詐騙

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

快訊／台中物流車卸貨撞雙載機車！騎士頭部變形慘死　女乘客送醫

美智庫：台灣商船「換掛美國旗」　美軍護航阻中共灰區封鎖

北科大碩生罹癌身故！病危立遺囑給妻領保險金　法院揭拒賠原因

11月高股息ETF除息火熱開跑！00900配息率稱王、00929再升息12%拉回買氣

路中一坨「水泥炸彈」害騎士雷殘受傷　駕駛按錯開關慘了

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

社會熱門新聞

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

即／無視禁令出貨4萬顆毒蛋　檢帶回4人偵訊

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

即／國3龍井段邊坡大火！消防7車12人搶救

89炸街打趴民眾！打人前警方已接5通噪音報案

男友載屍到處跑　婦離奇死亡今相驗

瑞芳火燒車　31歲男遭火吻

五口命案王家女婿發聲

即／遺體找到了！高雄男打給女友兒子：你媽死了

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

土地公廟約戰12歲少女　他要關4年10月

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面