10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」！母崩潰：兒無法正常進食

▲男童腹痛就醫，竟遭醫師切除6大消化器官，讓他的母親超崩潰。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸山東傳出一起離譜醫療事件！一名現年12歲的男童小燁（化名）在10歲的某天，因腹痛到醫院就醫，進行手術治療時被切除多個器官，導致終身無法正常進食，只能靠注射營養液維生。小燁的母親很崩潰，事情過了這麼久，醫院還是沒給她一個交代；事件曝光後，不少網友質疑醫師是否存在醫療疏失。

綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須儘快進行腹腔鏡手術。

▲小燁今年12歲，2年前被摘6器官後，只能靠注射營養液維生。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

小燁的手術歷時近14小時，岳女在手術室外等候，期間醫師多次要求家屬簽署同意書，稱出現大出血、須開腹搶救，之後又以「胰腺長出腫瘤」為由，決定切除胰腺與十二指腸，並拒絕家屬提出的轉院要求。結果手術結束後，岳女發現兒子被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃與小腸等6個器官，消化系統幾乎沒了，自此他無法正常進食或飲水，僅能依靠靜脈注射營養維生。

岳女不忍兒子接下來的人生都要那麼痛苦，這2年來岳女帶著小燁前往南京、杭州等地求醫，醫師建議需進行多器官移植，但因配對困難與龐大醫療費用，一家人陷入絕境。這起醫療病例曝光後，引發網友熱議，紛紛留言痛批，「醫院害人不淺」、「天啊醫院都不用負責任嗎？」、「手術出了問題不敢承認吧！」雖然眾人都質疑院方涉及不法行為，但至今未被相關單位證實。

