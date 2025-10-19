金門酒駕累犯照樣喝！開BMW逆衝撞死幼兒園女主任　遭羈押禁見

▲金門男子撞死女騎士遭羈押禁見。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

記者鄭逢時、劉人豪／金門報導

有酒駕前科的51歲張姓男子17日飲酒後，涉駕駛BMW權利車在金門逆向超車，先撞擊對向45歲翁姓女騎士後，又失控連撞小貨車、小客車，接著翻覆在路口。翁女送醫急救後不幸身亡，而張男肇事後竟棄車逃離，直到晚間11點才主動投案，被依肇事逃逸致死罪移送偵辦。金門地檢署18日向法院聲請羈押禁見獲准。

事發後，肇事張男爬出車外，竟棄車徒步逃逸，警方立即掌握犯嫌身份後，並釐清逃離動線及動員大批警力查緝，另策動親友給予壓力，最後張嫌於當晚23時許主動至金城分局歸案，後由本分局帶返後續偵查，查獲後張嫌酒測值超標，警方詢問後依違反刑法185-3條酒駕致死罪及刑法第185-4條肇事逃逸致死罪，將張嫌移送金門地檢署偵辦。金門地檢署認為張男有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。





據了解，死者翁女為幼兒園主任，張男曾有違背安全駕駛等多項前科，過去就曾在臉書曬出多張酒駕舉發通知單，2022年因不能安全駕駛被高檢傳喚說明，還在臉書表示「殺小買個早餐也6個月，無奈」，語氣全無悔意。

