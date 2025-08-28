快訊／認罪也沒用！北市議員陳怡君涉貪續押　確定看守所過中秋

▲民進黨籍台北市議員陳怡君與饅頭主任張惠霖涉嫌詐領助理費再遭延押2月。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

認罪也無用！民進黨北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖因涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪遭起訴，法院審理時認2人仍有串證、湮滅證據之虞，且所涉罪名最輕本刑5年以上，若僅以限制住居或具保，難確保審理程序順利進行。士院日前裁定，自9月3日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信，這也意味著2人確定要在看守所度過中秋節。

裁定指出，陳怡君身為市議員、張惠霖則為主任，彼此間有緊密的上下隸屬關係。2人在偵查初期多所否認，甚至教導共犯如何面對檢調調查，顯示其遵法期待性偏低；再加上後續審理仍需傳喚共犯與證人交互詰問，若讓2人回到外界，恐怕會相互聯繫、勾串供詞，甚至湮滅證據。

法院並審酌，2人所涉貪污罪屬最輕本刑5年以上之重罪，依法刑責不輕，若僅以具保、責付或限制住居，均不足以確保審判程序順利進行。為兼顧司法權行使及社會公共利益，裁定自9月3日起延長羈押2個月，並繼續禁止接見、通信。

由於延押期限橫跨今年的中秋節（10月6日），陳怡君與張惠霖確定要在看守所內過節，無法與親友團聚。

檢調於今年2月12日發動13路搜索，搜查議會辦公室、服務處與住家等地，並將陳、張等7名被告及3名證人帶回偵訊。儘管陳怡君全盤否認犯行，檢方仍掌握財務帳冊、通訊紀錄及多名證人說法，與陳、張供詞多有矛盾，懷疑其有隱匿事證、勾串之虞，遂聲押禁見獲准。