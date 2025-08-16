　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了

▲▼半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了。（圖／翻攝微博）

▲ASMPT關閉深圳廠，員工非常激動。（圖／翻攝微博）

文／香港01

總部位於新加坡的半導體公司ASMPT，周一（8月11日）以「對在中國的製造運營進行戰略性優化調整」為由，宣布清盤位於深圳寶安區的先進半導體設備（深圳）有限公司（AEC），並關閉工廠，約950名員工受到影響。

ASMPT公布清盤後，多名員工在工廠內聚集表示不滿，並質問工會代表，是否要裁掉所有員工，以及終止合同的合法性。當中一名員工說，「公司憑什麽終止我們的合同，我們做錯什麽了？」、「你只要回答公司是不是要裁掉我們。」

而工會代表回應稱，公司正常結業，並記錄工人的訴求，承諾向資方轉達。

ASMPT指出，關閉深圳工廠對於優化ASMPT的全球供應鏈，以更好地適應不斷變化的市場和客戶需求而言，「是必要的一步」。該舉措預計將提升ASMPT關鍵產品和解決方案在全球製造運營的成本競爭力、靈活性和運營韌性。

▲▼半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了。（圖／翻攝微博）

ASMPT進一步表示，ASMPT在全球其他關鍵製造基地的運營將不受關閉工廠影響。「公司的供應鏈體系也已全面協調一致，確保為客戶提供不間斷的供貨，同時，產品和服務的質量與供應情況也不會受到任何影響。」

根據公司財報顯示，AEC在2024年淨收益約2060萬元，淨資產約4.44億元。而今次自願清盤產生的一次性重組成本預計約3.6億元，包括遣散與租賃損失。同時，清盤後預計每年可節省成本約1.15億元。

資料顯示，ASMPT（ASM Pacific Technology）是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。其總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT（表面貼裝技術）以及材料業務等。而AEC成立於2019年，員工高峰期達1300人。

08/15 全台詐欺最新數據

574 2 9261 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／48歲男失聯！尋獲已成冰冷遺體
快訊／新北逆倫血案！男持刀追砍母親
才宣布取消演唱會　日女星3天後癌逝
7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
2女無罩逛夜市！「邊晃邊吃香腸」路人搶拍

半導體公司ASMPT

