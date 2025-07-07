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土城家暴男「當街砍死妻」　律師嘆：保護令對瘋子一點用都沒有

新北土城今發生一起當街砍人的命案，張女已為家暴申請保護令，仍遭丈夫謝男開車衝撞後殺害。（鏡新聞）

圖文／鏡週刊

新北市土城區明德二路今（7日）發生一起當街砍人命案，有家暴前科的46歲謝姓男子，開車衝撞騎機車的張姓妻子與小姨子，隨後長刀當街砍死2人。據悉，謝男才剛因違反保護令被捕，如今被檢方飭回後又痛下毒手，網紅巴毛律師就感嘆，保護令不是萬能的，如果對方有精神問題或是嚴重暴力傾向，建議想辦法遠離。

綜合媒體報導，謝男因長期家暴，遭妻子申請保護令，6月25日生效。然而謝男日前又到住處要拿東西，和妻子發生衝突，被妻子報警逮捕，不過移送新北地檢署後，檢方認為謝男違反保護令的情節輕微，將他無保飭回。謝男疑似因此心生不滿，今天上午為了保護令問題出庭後，竟埋伏騎機車的妻子與小姨子，開車衝撞後持刀砍死；謝男逃亡至彰化後自知難逃法網，投案後被押解回新北土城警分局。

巴毛律師陳宇安有感而發表示，保護令並非萬能，不是申請了保護令就可以金鐘護體，也不是像僵屍電影中貼了一張符對方就不會動，甚至有時候申請保護令反而會更激怒對方，導致悲劇結果。她透露，如果有客戶來諮詢申請保護令，她覺得狀況不妙的時候，都會先對方是否還有其他地方可以去。

巴毛律師說，違反保護令當然有刑責，但就怕像今天這起新聞事件一樣，殺紅了眼根本就不怕，雖然無奈，「但保護令這種東西只對還有理智的正常人有用，對瘋子真的一點用都沒有」。她也呼籲，如果要申請保護令的對象有精神問題，或是有嚴重暴力傾向，請想盡辦法遠離那個人，「能用跑的不要用走的，能坐高鐵不要搭客運」。

★鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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