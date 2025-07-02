狠男嘴前妻「跟很多人睡過」不認女兒　拒驗DNA反被法院認定是親爹

▲單親媽獨養女兒8年，生父拒絕認孩子，法官判他認領。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名女子阿芳（化名）8年前未婚懷孕生女，男方從未探視、不願認領，還嗆她「我只是妳男友的替代品」死不認帳。為替女兒爭名分，阿芳提告認領。士林地院審理認為，女童出生時程與雙方交往、婚姻時間吻合，男方又拒絕DNA鑑定，推定具親子關係，判決男方應認領女兒，親權則由阿芳單獨行使。

阿芳主張，自己與阿強（化名）於2014年間交往後懷孕，隔年6月閃婚、僅維持1個月便離婚，同年底生下女兒小芸（化名）。女兒出生後，前夫從未探視、未認領，讓孩子在法律上沒有父親，身分懸而未決，對她造成極大心理創傷。

阿強在書狀中極力否認孩子與自己有關，聲稱阿芳曾自承婚前有多段關係、從事特殊行業，甚至還有固定交往男友，他「只是被利用的替代品」，懷孕時間也與他無關。法院雖安排雙方赴馬偕醫院進行親子鑑定，阿強卻屆期未到、完全不配合。

法院審酌，阿芳已提出出生證明、戶籍謄本與生活合照等證據，女兒的受胎時段也明確落在雙方交往與婚姻期間，依法判斷具親子關係。法官強調，被告未提出具體反證，卻無故拒絕DNA鑑定，顯有逃避真相之意，依法可推定原告主張為真實。

令人不捨的是，小芸在庭上向法官親口說「不太認識爸爸，只想和媽媽一起生活」，法官認為，阿芳8年來獨自扶養、盡心照顧，雙方親子依附關係深厚，反觀男方始終冷淡，未展現任何父職責任，為保障女童最佳利益，由阿芳單獨行使親權。