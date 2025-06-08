巴黎世家推「北京烤鴨包」限量20個！驚人售價曝...網全看傻

▲巴黎世家配合北京分店開幕，推出「北京烤鴨包」，售價要人民幣15500元（約新台幣65550元）。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

法國知名精品大牌「巴黎世家」（Balenciaga）有一款包包在網上造成高討論度，上頭竟印有「北京烤鴨」圖案，據品牌方官方微博指出，這款包是配合北京一間分店開幕推出，限量20個，售價是人民幣15500元（約新台幣65550元）。不少網友吐槽包包設計廉價，還說幾百元都買不下手。

從巴黎世家在大陸官方微博的介紹，為了北京三里屯太古里旗艦店於5月27日開幕，特地發布一系列限定版單品，包括限定版配色的手提包、摺疊短夾和北京烤鴨印字包包。而造成全網討論的是「北京烤鴨包」，長方形包體、上方封口處有拉鍊、印有「北京烤鴨」圖案和字樣，看起來廉價的設計，此款包售價竟是人民幣15500元（約新台幣65550元）。

據陸媒《極目新聞》報導，旗艦店員工說明，北京烤鴨包的外層為牛皮皮質，採用義大利頂級皮質，自開幕一個星期左右，已賣到剩下3個。另外，有知情人士透露，這款包只有「北京限定」，在北京另一間門市的店員證實，店內有販售該款包包，還賣得不錯。

儘管該牌員工介紹「北京烤鴨包」用料高級，但部分網友依然看不懂，直言「有錢人的審美觀實在看不懂」；除此之外，有網友還在淘寶網找到類似設計的購物袋，價錢只要人民幣39.8元（約新台幣168元），還送買家「烤鴨和醬料」，紛紛大讚超划算。

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