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中捷兇嫌吞16顆電池　隔日喊不舒服送醫夾出...母聽庭當場淚崩

▲▼台中捷運兇嫌洪凈。（圖／記者許權毅攝）

▲台中捷運兇嫌洪淨近日吞食16顆電池。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

中捷兇嫌洪淨今日開庭時自爆，近日吞食16顆電池，被緊急送醫夾出。台中看守所證實洪姓收容人有吞行為，近日就寢時間吞下3號跟4號電池，室友因為也正在睡覺，沒有察覺異狀，是洪隔日一早反映有不舒服情況，才趕緊將人送醫夾出，後續有心理師介入關懷，加強關注洪的情況。

台中看守所說，洪淨入住為2至3人房，因為沒有禁見，可使用電視、收音機等產品。例如電視內需要安裝4顆電池，收容人可在電視內安裝一組、備用一組，依照洪淨所持有的電子產品，總計有16顆電池。

▲▼台中看守所,會客,臺中看守所,被告,法務部矯正署臺中看守所,看守所外觀。（圖／記者許權毅攝）

▲台中看守所說，會加強關注洪姓收容人情況，並且有心理師介入。（圖／記者許權毅攝）

所方表示，收容人出現吞電池的行為確實不止一次發生，洪姓收容人在事發後，已經由心理師介入關懷，並且由所方管理人員加強巡查，留意洪的情況。

洪淨今日在開庭時，因為自述犯案前有吞食84顆藥物，合議庭詢問洪淨是否有輕生前例？洪淨一一細數，總計有10多次，並且自爆最近一次就是12日在看守所內吞食電池。洪母今日到場聽庭，聽見兒子訴說被霸凌、輕生過程，忍不住在庭內大哭。

事實上，洪淨先前遭羈押時，就因為不習慣看守所環境、身體檢查方式，表達「怎麼會是這樣？」，住進看守所第一晚也無法入眠。洪淨因為沒有禁見，每天都可以探監，以親人為例，1天可以1次，每次15至30分鐘，早上9點至11點，下午2點到4點，至於身上有些傷勢，醫院送過來的藥，所方會給予服用，有關精神方面問題，會在所裡安排身心科醫師做診斷，需要的話會更進一步治療。

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