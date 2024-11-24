滑手機不爽被糾正！陸軍二兵怒罵長官「X你娘」　1原因下場超慘

▲桃園二兵在營區內邊走路邊使用手機，遭上官糾正心生不滿嗆「X你娘」，因軍人身分慘遭軍法制裁。（示意圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

桃園一名20歲的林姓男二兵，因不滿中士糾正他邊走邊用手機，竟當場爆發情緒，當眾對長官大聲辱罵「X你娘」，最終被憲兵移送偵辦，由於林男的行為觸犯陸海空軍刑法中的「侮辱上官罪」，法院經過審理後，判處他拘役20天，並可選擇易科罰金，案件可上訴。

根據判決，林男在去年11月20日下午服役時，於陸軍第三地區支援指揮部的龍潭甲型聯合保修廠服役，當時中士正在進行輪車修理工作，並糾正林男邊走邊使用手機，林男因為這番糾正心生不滿，隨即當眾侮辱上官，言語激烈，並發出「X你娘」的侮辱性言論。

經憲兵隊調查後，林男承認自己犯下侮辱長官的行為，並被依「侮辱上官罪」移送偵辦，法院認為林男作為軍人，應當嚴守紀律，尊重長官，但其出言不遜，嚴重違反部隊規範和國家法律，儘管其態度坦承，最終依據陸海空軍刑法第52條第2項判處拘役20天。

法官強調，軍隊的紀律和秩序是維持國家安全的基石，每個軍人都應該嚴格遵守，林男目前仍有上訴的權利，案件將持續關注。

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