全台第2個「環境公益信託」成立　守護石虎棲息環境

▲全台第2個環境公益信託案例「明知山有虎環境公益信託」今天宣布成立。（圖／翻攝自Facebook／台灣石虎保育協會）



文／中央社

守護石虎棲息環境，全台第2個環境公益信託案例「明知山有虎環境公益信託」今天宣布成立，公益信託標的物為南投縣一片珍貴自然棲地，未來將由石虎協會主責維護。

環境信託是公益信託的一種類型，簡單來說就是將「環境」交付到「可信任的受託人」手上，以委託人保護環境的意思而永續經營，而環境被妥善維護管理後，所造成的好處及利益，是由「不特定的多數人」所共享公益。

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台灣石虎保育協會、自然保育與環境資訊基金會今天共同召開記者會，宣布全台第2個環境公益信託案例「明知山有虎環境公益信託」成立，距離台灣首個環境信託案例「自然谷環境教育基地」成立，已經時隔10多年。

「明知山有虎環境公益信託」公益信託標的物位於南投縣中興新村後山，面積不到200坪，信託委託人起初購買土地是要讓自己和愛犬有一個遠離喧囂的居所，但由於種種因素無法成真，委託人不願意出售土地，於是選擇透過環境公益信託方式，將這片土地捐贈給擁有生態專業的個人或團體，期盼讓土地的生態價值延續下去，成為野生動物的棲息地。

石虎保育協會理事、同時也是公益信託受託人李璟泓今天指出，當初對於如此小的一片土地是否適合公益信託其實心存疑慮，但這3年來在這片土地上卻觀察到石虎、八色鳥、穿山甲等珍稀物種出現，讓他轉念即使是一小片土地，只要妥善保護還是能發揮極大的生態價值，這是接受委託的初心，也希望大家可以理解土地信託這件事須大家一起努力。

自然保育與環境資訊基金會執行長孫秀如則表示，申請「明知山有虎環境公益信託」花費了3年多時間，中間遇到許多問題，像是這塊土地為農發條例定義的耕地，無法由私法人持有受託管理，所以這次才由私人受託，中間也遇到主管機關權責問題等，期待政府和立法機關能更積極改善公益信託的相關法規，以增加民間參與環境保育的動能，發揮公益信託的精神，創造共善共好的環境。

石虎保育協會理事長劉威廷則說，石虎是瀕臨絕種保育動物，今年可能路殺數量又創新高，石虎協會一直努力推動石虎棲地保育，在棲地快速縮小、破碎化狀況，保留優質棲地是保育瀕危動物的重要方式，透過土地信託能把好的棲地留下來，為石虎和其他野生動物創造更多族群存續的機會。

劉威廷也說，為了籌措「明知山有虎」環境公益信託的後續維護管理費用，石虎協會特別與知名紙雕設計師洪新富合作推出「萌虎下山」紙雕捐款回饋專案，希望透過具有教育意義的可愛石虎立體紙雕來提升社會大眾對保育議題的認識和支持。