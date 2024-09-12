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台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆：還要替團購主揹黑鍋

台南知名烘培坊「小丞事麵包烘焙坊」12日在臉書宣布，某團購主8月提出中秋節前下訂1100盒「菠蘿蛋黃酥禮盒」，卻遲遲不肯支付訂金，導致該筆訂單取消，如今還把責任都推到店家頭上。（圖／翻攝FB／小丞事）

▲ 台南知名烘培坊「小丞事麵包烘焙坊」12日在臉書宣布，某團購主8月提出中秋節前下訂1100盒「菠蘿蛋黃酥禮盒」，卻遲遲不肯支付訂金，導致該筆訂單取消，如今還把責任都推到店家頭上。（圖／翻攝FB／小丞事）

圖文／CTWANT

中秋節將至，各地月餅、蛋黃酥名店大排長龍。不少懶得出門排隊的民眾，還會加入網路團購，希望透過量大訂購的優惠輕鬆取得名店商品。不過台南知名烘培坊「小丞事麵包烘焙坊」12日在臉書宣布，某團購主事前提出中秋節前下訂1100盒「菠蘿蛋黃酥禮盒」，卻遲遲不肯支付訂金，導致該筆訂單取消。更讓店家生氣的是，他們近日得知該團購主一直拖到最近，才告知團購成員訂單取消的消息，還把責任全都推到店家頭上，讓他們氣得發出聲明：「因為這個涉及到小丞事的商譽，不排除用法律途徑維護小丞事的權益。」

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雖然中秋節就在眼前，各地店家都處於趕工趕到焦頭爛額的時刻，不過「小丞事麵包烘焙坊」12日下午卻在臉書發文，為自己的聲譽「正名」。店家表示，今年八月初即接到「dradra_團購」連繫，希望下訂1100盒菠蘿蛋黃酥禮盒。他們8月7日告知對方「在5天內先付訂金，8月底前尾款結清」才能算「訂單成立」。

小丞事指出，對方從8月中就說「忙碌」、「會晚一點匯」，一直拖到8月24日仍未收到足額訂金，所以當下明確告知「訂單已取消」，對方也表示「家裡有事，人在國外，帳戶額度已滿無法匯款，讓你為難就只能取消」。

台南知名烘焙坊遭「棄單1100盒」蛋黃酥　業者嘆：還要替團購主揹黑鍋

▲ 小丞事指出，對方從8月中就說「忙碌」、「會晚一點匯」，一直拖到8月24日仍未收到足額訂金，所以當下明確告知「訂單已取消」。（圖／翻攝FB／小丞事）

小丞事表示，被棄單1100盒，當下也真的非常無言，不過沒想到事情並未就此落幕。因為他們最近才輾轉得知，該名團購主雖然明知訂單被取消，卻在出貨前夕才告知幫忙糾團的團媽，而且說法是「小丞事覺得訂單數量不夠所以把訂單取消」，還告訴已匯款跟團的團員「給我一點時間，我一定會把款項退還給大家」。

小丞事得知自己無端揹上黑鍋，簡直氣炸，立刻發布澄清公告，並PO出對話紀錄佐證，「為此我們會放上所有的對話內容，請跟她配合的團媽仔細看看。那也因為這個涉及到小丞事的商譽，不排除用法律途徑維護小丞事的權益。」

台南知名烘焙坊遭「棄單1100盒」蛋黃酥　業者嘆：還要替團購主揹黑鍋

▲ 小丞事輾轉得知，該名團購主雖然明知訂單被取消，卻在出貨前夕才告知幫忙糾團的團媽，而且說法是「小丞事覺得訂單數量不夠所以把訂單取消」。（圖／翻攝FB／小丞事）

據《三立新聞》報導，小丞事告訴媒體，中秋是烘焙業的「大節日」，因此鴨蛋黃、麵粉這些材料都需要提早下單備料，「我們都已經準備好了，沒想到卻被棄單！」業者表示，目前提前預備的原物料所幸有消費者陸續訂購，目前已經消化了大約8成，僅剩2成左右。不過損失事小，比較擔心的是支持者誤以為小丞事「不出貨」，影響商譽。

該則公告很快在網路上引起注意，不少網友留言：「到底是多傻才會覺得說謊不會被抓包」、「我看起來他自己資金不夠下訂金，想先收人家錢來用，然後跟店家討論理由一堆。這種人不配跟人當團購主，隨時會捲款而逃」、「這社會總是這麼多說謊的人，明明是自己的問題卻推到別人頭上」、「都什麼年代了，居然還會有人用這種超容易被戳破的手法？」

另一名曾與該團購主交手過的餐飲同業「明宏拔絲地瓜．國宴點心 」也現身留言，分享慘痛經驗：「她在4月底跟我們定1000盒，約定好4月底給貨，但銷售不佳還是怎樣一直要把盒數往下個月延。為了不想在彼此積欠，彼此退一步跟她說『賣多少盒就給多少盒的費用即可』。之後在5月中時確定數量450盒，款項陸續拖款至8月底才繳清。」該店家還語重心長的表示：「團購主跟廠商間是相互合作的，信用與誠信非常重要！」

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