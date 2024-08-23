刮砂耳燭店暗藏性交易　男女房內「0.3套」ing...這下慘了

▲台南市警二分局查獲中西區高級住宅區內一間按摩服務店，暗藏春色從事色情性交易，查獲張姓女按摩師替男顧客從事0.3按摩性交易服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局接獲民眾檢舉，位在中西區高級住宅區內一間按摩店，對外標榜提供刮痧、耳燭及按摩服務，實際卻暗藏春色從事色情性交易，二分局組成專案小組於22日持搜索票執行查緝，當場查獲張姓女按摩師，替男顧客從事0.3套按摩性交易服務，並查扣衛生紙、床巾、櫃台現金新台幣1500元及監視器等證物。

市警二分局經數日佈建、蒐證，於22日下午4時許，由行政組、督察組及長樂所派員，前往該美容館附近埋伏查緝，伺機行動，員警見時機成熟，即持搜索票進入該按摩服務店進行搜索，當場查獲40歲張姓男客，與39歲張姓女按摩師正在從事從事0.3套按摩性交易。

經調查獲知男客以一節新台幣1500元對價，與女按摩師達成俗稱0.3按摩（純用手）性交易。全案將該美容館負責人、櫃台員工、男客及女按摩師分別依刑法妨害風化罪嫌及社會秩序維護法移送法辦。

市警二分局表示，色情性交易等不法行為影響社會善良風俗，更影響住戶居住品質且有礙青少年身心發展，二分局持續結合社區警政工作，積極勤區諮詢訪查，並利用社區友善通報網來加強交付反映外，也將透由各項勤務作為加強掃蕩不法，澈底掃除色情犯罪，以維護社會良善秩序，淨化轄區治安環境。