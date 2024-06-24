餐廳男員工「站馬桶偷拍」　她洗一半揪噁狼...閨蜜也受害

▲北市某餐廳蕭姓員工持手機偷拍租屋處女子。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

變態！北市女子小婷（化名）晚間在租屋處放鬆洗澡時，隱約聽見浴室上方傳出聲響，抬頭一看，赫然發現有名男子持手機在偷拍，嚇得報警處理。警方場勘後，將鄰近租屋處餐廳的蕭姓員工帶回，經檢視手機還有小婷閨蜜洗澡畫面，全案移送偵辦。士林地檢署偵結，依違反個人資料保護法等罪將蕭男提起公訴。

起訴指出，在餐廳上班的蕭姓男子去年12月某日晚間10時許，站立在餐廳浴室馬桶上，趁小婷閨蜜洗澡疏未防備之際，持iPhone 14 Pro Max伸入小婷租屋處浴室上方氣窗，將女閨蜜裸身洗澡畫面全錄下。

▲北市某餐廳蕭姓男員工站在馬桶上持手機偷拍隔壁租屋處2名女子。（圖／ChatGPT）

變態的他拍完小婷閨蜜後，繼續待在原地，輪到小婷脫衣洗澡時，再以同樣手法將過程偷錄下；洗到一半的小婷，察覺有異被偷拍，趕緊報警處理。警方到場扣得蕭男手機，經檢視確定有小婷與其閨蜜洗澡影像。

警詢、偵查時，蕭男坦承不諱，檢警根據相關影像等，依違反個人資料保護法「非公務機關非法蒐集個人資料」及無故竊錄他人性影像罪起訴，建請法院從一重處斷，宣告沒收手機、性影像。