世衛：病毒性肝炎成「全球第二致命傳染病」　每天奪3500命

▲世界衛生組織最新報告指出，病毒性肝炎成為全球第二致命傳染病。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

世界衛生組織（WHO）9日最新報告指出，2022年全球有130萬人死於病毒性肝炎（B型、C型肝炎），較2019年的110萬人高出20萬人，也就是說平均每天有3500人因此喪命，成為全球第二致命傳染病，僅次於肺結核。

根據WHO最新發布的《2024全球肝炎報告》，來自187個國家的數據顯示，2022年病毒性肝炎新增感染病例有220萬，平均每天有6000人罹患肝炎，其中120萬人為B型肝炎患者，C型肝炎患者則近100萬名。雖然整體數字與2019年相比略有下降，但總體發病率仍處於較高水準。

秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）表示，這些數據表明，儘管全球在預防肝炎感染方面取得進展，但由於接受診斷並接受治療的人數太少，所以死亡人數仍在上升。WHO估計，2022年共有2億5400萬名B型肝炎患者，其中只有13%感染者得到診斷、約3%接受抗病毒治療；另外，5000萬名C型肝炎患者中則僅有2成患者接受抗病毒治療。

▲非洲僅有18%新生兒接種B型肝炎疫苗。（示意圖／VCG）



報告指出，全球近三分之二的肝炎病例發生在孟加拉、中國、衣索比亞、印度、印尼、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯和越南等國。其中，非洲區占B型肝炎病例總數63%，該區僅有18%新生兒接種B型肝炎疫苗。

此外，WHO一項研究發現，透過疫苗接種、診斷、藥物和衛教活動，估計至2030年中低收入國家有450萬人可因此免於早死的悲劇。WHO全球肝炎戰略（global hepatitis strategy）目標是在2016年至2030年期間，使肝炎發病率減少90%、死亡率降低65%。

肝炎病毒有5種主要毒株，分別為A、B、C、D和E型肝炎病毒，雖然都會引起肝臟疾病，但傳播方式、疾病嚴重程度、地理分布和預防方法都有所不同，其中B型和C型肝炎最為常見，可能導致患者患上慢性肝炎，以及肝硬化、肝癌等併發症。