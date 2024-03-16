3寶爸遭家暴「左耳永久變形」　妻裝受害者求救！施虐畫面曝光

▲英國一名人妻多次指控遭丈夫虐待，真相卻是她自導自演。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

電影情節真實上演！英國有一對夫妻結婚20年，期間妻子多次威脅要報警，指控丈夫虐待她，還在住家附近求救，引來鄰居注意，然而當警方看到攝影機錄到的畫面，發現施暴者是女方，卻裝成受害者。

根據《鏡報》、《太陽報》報導，雪莉（Sheree Spencer）與理查（Richard Spencer）於2000年認識，9年後步入禮堂，並生下3個女兒，回憶前幾個月，2人就發生衝突，雪莉一開始是對理查推擠和賞耳光，辯稱「所以夫妻都會爭吵」，但情況卻愈來愈嚴重，後來會用叉子刺、吐口水，把他鎖在門外，還有一次用酒瓶攻擊，因為力道太大，導致他的左耳永久變形。

不只如此，雪莉也掌控經濟，為了滿足她想度過愉快的假期，理查不得不貸款，欠了4.5萬英鎊（約181萬新台幣）的債務，「但她常常不繳帳單，以此當作『懲罰』」。到了2015年大女兒出生，他決定買一台監視器，秘密保存受虐的片段，以防萬一。

▲理查安裝監視器，將雪莉的施暴過程全錄下。（圖／翻攝自太陽報）

雖然理查體型比雪莉更高壯，但他如果試圖抵抗，就會遭到更嚴重10倍的虐待，他還用化妝品試圖掩蓋傷勢，而雪莉控制他的方式之一，是威脅報警反控虐待，時常打開窗戶，對外頭大喊：「不，理查！停下來，你弄痛我了」，好讓鄰居聽到，讓自己變成受害者。

直到雪莉聯繫理查的友人，聲稱他喝醉了，對方擔心前來查看，事情才真相大白，警方共收到36段影片、9段聲音檔、43張受傷照片作為案件證據，並於2021年6月逮捕雪莉，而雪莉2023年3月承認控制、脅迫行為以及3項造成身體傷害攻擊的罪名，被判入獄4年。

理查表示，如果沒有朋友的幫忙，他不知道會發生什麼事，很幸運地，如今他又找到了新伴侶，各方面和雪莉都相反，同時補充：「以前我以為是愛和戀愛的感覺，現在我知道那不是愛」。

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