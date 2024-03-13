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白色情人節必勝技！醫揭「媽生好皮秘訣」一步實現戀愛感水嫩肌

▲▼醫揭「媽生好皮秘訣」一步實現戀愛感水嫩肌。（圖／業者提供）

▲澤之肌皮膚專科診所院長黃靖富醫師(右)揭露近期醫美超夯「媽生好皮」秘訣。（圖／醫師提供）

消費中心／綜合報導

白色情人節到來，想與心儀對象拉近距離的你，準備好完美赴約了嗎？網路名言「時尚的完成度在於臉」，可見肌膚狀態相當重要，如果狀況不佳，很可能到了晚上就會出油、浮粉甚至脫妝。別老是在約會前一天才擦急救型保養品「惡補」！澤之肌皮膚專科診所院長黃靖富醫師揭露近期醫美超夯「媽生好皮」秘訣：「REVIVE素妍針」以玻尿酸及甘油直接注入肌膚，強化保濕能力使肌膚自然光澤，一步到位實現約會必勝的戀愛感水嫩美肌，不論是想要脫單、愛情升溫的你都必須手刀了解。

「擦」的保養品效果有限　乾燥、出油都是肌膚缺水警訊！

黃靖富醫師說明，容易出油或乾燥的膚質經常面臨脫妝的情況，網路上雖然有不少救急保養品，能快速幫助穩定肌膚、讓妝容更為服貼，但往往治標不治本，維持時間相當短暫。黃靖富醫師進一步指出，若肌膚已經處於乾燥狀態又沒有及時保濕，容易形成敏感肌甚至發炎；由於皮膚沒有自體分泌水分的機制，都是靠油脂補充水分不足，因此當肌膚一直出油，其實也是油水不平衡所致，處於相對保濕度不足的狀態。

許多人會透過塗抹保養品讓肌膚保濕，卻有研究顯示*，無論何種成分組合的乳液，保濕效果仍可能存在12-18小時的缺口。黃靖富醫師進一步補充，由於保養品較難穿透表皮層進入真皮層，大約99%會在下一次清潔時卸除，必須反覆執行保養，讓肌膚達到深層保濕的效果其實較為有限。

情人節不只精緻更要當氛圍感美女　一招實現「媽生好皮」美肌

每到情人節前夕都是醫美旺季，許多消費者想「進廠維修」，尤其嚮往素顏般的自然美肌，希望讓心儀對象留下好印象。除了雷射等保養型醫美療程之外，透過REVIVE素妍針幫助肌膚深層補水，達到水嫩煥亮的升級效果，進階成為散發自然光澤的「媽生好皮」，當個精緻度滿分的氛圍感美女。

黃靖富醫師表示，隨年紀增長，肌膚內的玻尿酸、水分及膠原蛋白都會大量流失，導致肌膚暗沉、產生細紋。而REVIVE素妍針不僅具有抓水力極強的玻尿酸，更加入了甘油，直接施打到真皮層，注入水分也同時透過甘油鎖水。此外，REVIVE素妍針的玻尿酸是以新式內聚性單相多密度技術(CPM)製成，透過高低密度交聯能拉長玻尿酸停留時間，也均勻散佈於真皮層，達到整體性的融合。根據醫師臨床經驗，素妍針對於乾燥、油水不平衡以及敏感性肌膚都有幫助，能有效減少泛紅、提升光澤，讓肌膚整體健康度up。

▲▼醫揭「媽生好皮秘訣」一步實現戀愛感水嫩肌。（圖／業者提供）

▲澤之肌皮膚專科診所院長黃靖富醫師。

保濕「深度」、「持久度」是改善膚質關鍵

一般消費者如想加強肌膚膠原蛋白再生，多會選擇脈衝光、雷射等方式提升肌膚健康；黃靖富醫師建議，後續的保濕步驟依個人化膚況需求，搭配REVIVE素妍針可以讓效果「好上加好」。素妍針屬於低侵入式療程，只需約3~7天的修護期，2週後可以感受到肌膚改善效果，約可維持36週的保水狀態，是相當推薦的中長期型保養方式。

掌握Step Zero肌膚極簡主義，擁有「水嫩肌」展現自信光采

由於25歲開始肌膚中的膠原蛋白、玻尿酸會逐年流失**，REVIVE素妍針不分年齡都能安心施打，讓保濕「深度」、「持久度」一次到位，也符合最新基底護理觀念(Step Zero)，以簡單且高效率的護膚程序，為肌膚打好基礎；也因此適合現代人忙碌的生活型態，等於每天省下至少15分鐘的肌膚保養時間，讓工作更有效率。
黃靖富醫師在白色情人節前夕獻上祝福，也提醒REVIVE素妍針能幫助即將赴約的女孩們擁有煥亮「水嫩肌」，展現自信光采，成功拿下心儀對象。

*Jeong, C. B. et al. (2013). Analysis of electrical property changes of skin by oil‐in‐water emulsion components. International journal of cosmetic science, 35(4), 402-410.
**Bravo, B. et al. (2022). Benefits of topical hyaluronic acid for skin quality and signs of skin aging: From literature review to clinical evidence. Dermatologic Therapy, 35(12), e15903.

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