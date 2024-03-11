「3度訪視男童」沒發現異狀？兒福聯盟：不可能到場把孩子脫光

▲1歲男童遭保母虐待慘死。（圖／翻攝自親友臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市1歲大男嬰凱凱，2023年交由兒福聯盟認證的劉姓保母照顧3個月後過世，驗屍後發現凱凱頭骨、尾椎骨受損，且牙齒只剩下8顆，因此劉姓保母姊妹被聲押獲准，但否認犯行。然而，兒福聯盟表示，3個月都有訪視，僅看到額頭上的傷，「不可能訪視時把孩子都脫光」。

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年9月間，經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母姊妹照護，雙雙領有合法證照的2人卻狠下毒手，每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若凱凱不聽話沒吃完，就會換來一頓痛毆。

年僅1歲半的凱凱被叫去罰站，只要站不穩就會被揍，晚上則是被用布條將雙手反綁，以木乃伊姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身，2023年12月底，劉姓保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治，但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴，檢方調查後認定姊妹倆涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。

兒福聯盟表示，托育後社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉，而此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但12月時保母稱「另一位社區托育的孩子生病」，當月家訪因而改期，怎料月底卻傳來噩耗。

針對訪視都未見孩子有傷，並確認無異狀一事，兒福聯盟執行長白麗芳表示，她們確實有去訪視，只有看到額頭的傷，但沒看到指甲的異狀，「大家可以想像說，即便是自己去找保母，也不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。