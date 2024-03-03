俄嗆步上烏克蘭後塵　摩爾多瓦轟：沒資格說教什麼是民主

▲摩爾多瓦分離區28日要求俄羅斯提供保護，引發俄烏戰爭可能升級的擔憂。圖為烏軍在烏克蘭與摩爾多瓦接壤地帶巡邏。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

緊鄰烏克蘭的東歐小國摩爾多瓦，外交部2日發布聲明，嗆俄羅斯沒有資格說教什麼是民主。摩爾多瓦與俄羅斯近日爆發外交緊張，因為摩爾多瓦親俄分離主義人士控制的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區，對俄提出「保護」請求。

隨著俄烏戰爭陷入僵局，俄羅斯似乎有意在摩爾多瓦複製侵吞烏克蘭領土的路數。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）此前指出，聶斯特河沿岸因受到摩國政府壓迫，轉而向莫斯科當局尋求經濟上的協助之後，摩爾多瓦政府的反應正步上基輔當局的後塵。

對此，摩爾多瓦外交部2日發表強硬聲明，「拉夫羅夫部長和克里姆林政權沒有任何道格資格，教育他人民主和自由。一個囚禁反對派政客並殺害他們、毫無理由地攻擊鄰國的國家，帶給這世界的只有血腥與痛苦。」

俄羅斯對烏克蘭的侵略引發恐懼，外界憂心俄羅斯會一路從烏克蘭南部新進，直取摩爾多瓦的聶斯特河沿岸地區，該地區有22萬名俄羅斯公民。

俄羅斯與摩爾多瓦間的關係，在摩國外交轉向親歐路線並指控莫斯科當局試圖破壞區域穩定後，開始轉為惡劣。