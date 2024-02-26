南韓知名商場出人命！女高空彈跳「扣環沒扣」　8m高墜水泥地慘死

▲ Starfield安城內的室內運動遊樂場發生死亡意外。（圖／翻攝自官網）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起恐怖意外，一名女子前往新世界集團旗下知名購物商場，在室內運動遊戲場開心體驗高空彈跳，安全扣環卻沒有扣上，從8公尺空中重摔至下方水泥地，不幸傷重身亡。

根據《韓聯社》，這起事件發生於京畿道南部安城市，大型購物中心「Starfield安城」3樓的室內運動遊戲場Sports Monster，一名50多歲女子26日前往體驗高空彈跳設施，卻意外墜落水泥地面，送醫前心跳停止並以CPR急救，下午4時27分到院，搶救1小時後仍於5時25分宣告不治。

事發時設施上方和地面都有安全人員，死者也已穿上安全裝備，但安全扣環卻沒有扣上，疑似因此墜落地面。

警方將調查業者是否有確保安全措施完善，若判斷有疏忽將以業務過失致死罪嫌處置，但目前調查仍在初步階段，無法透露細節。

Starfield安城為地下2層、地上3層，總樓面面積（GFA）24萬平方公尺的複合式購物中心，於2020年10月7日開幕，由Shinsegae Property營運，有各種商店及文化娛樂設施進駐，事發的Sports Monster則是可體驗攀岩、蹦床和籃球等體育項目的室內運動娛樂空間。