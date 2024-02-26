竊取HAMA壽司商業機密！　日本知名迴轉壽司遭判罰3000萬日圓

▲日本連鎖迴轉壽司因竊取同業機密被起訴，法院判罰3000萬日圓。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本知名連鎖迴轉壽司業者「かっぱ壽司」（又譯河童壽司）被指控竊取競爭對手「はま壽司」（下稱HAMA壽司）的商業機密，依違反不正當競爭防止法等罪名起訴，東京地方法院26日正式宣判，かっぱ壽司須罰3000萬日圓（約新台幣628萬元）。

據NHK報導，かっぱ壽司的商品部長大友英昭（44歲）向公司內部共享了，前社長田邊公己過去在HAMA壽司任職時取得的採購數據，並且用來與自家公司資料進行分析比較，被指控違反日本的不正當競爭防止法。

此前審判中，かっぱ壽司與大友英昭都以「資料不屬於商業機密，不存在非法牟利目的」為由主張無罪。不過東京地院法官島戶純表示，這些數據是HAMA壽司開拓客戶並且進行交涉後的採購報價，屬於商業機密，大友英昭使將這些資料用於自家公司商品開發的討論中，確實存在不正當的目的。

島戶純26日宣判，かっぱ壽司罰款3000萬日圓，大友英昭處以有期徒刑2年6個月、緩刑4年，加上罰款100萬日圓（約新台幣21萬元）。另外，提供前任公司機密數據的田邊公己前社長則被判處有期徒刑3年、緩刑4年，並罰款200萬日圓（約新台幣42萬元）。

此外，由於HAMA壽司的母公司Zensho（善商控股）宣稱因這起事件損失了超過63億日圓（約新台幣13.2億元），HAMA壽司已經向東京地院提起另一起訴訟，要求かっぱ壽司賠償5億日圓（約新台幣1億元）並銷毀竊取的商業機密資料。