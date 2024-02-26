異鄉被關4年！85歲老船長保外就醫遭拒病逝　兒悲慟：將提國賠

▲85歲老船長端木惟鍇病逝，家人痛訴，老父親多次申請保外就醫都遭拒絕。（圖／端木龍飛授權提供）



記者游瓊華／台中報導

2003年因捲入偷渡客溺死案的老船長端木惟鍇，遭巴拿馬重判19年並入獄服刑4年。經營救返國後，卻在10年前無預警遭通知、以79歲高齡入獄要服完剩餘刑期，未料，現傳出，端木惟鍇23日以85歲高齡在醫院中去世。端木惟鍇的兒子、端木龍飛悲痛地表示，獄方屢次駁回老父親保外就醫申請，這次接到通知趕到醫院時，老父親已經病重昏迷，獄方才允許其保外就醫，家屬接回送醫治療，無奈老父親撐了一個月，還是離開人世。端木龍飛也提到，父親從入獄到病重離世，中間有太多被不公平對待，將替父親申請國家賠償。

端木龍飛表示，父親歸國後，以為能就此揮別冤獄安享晚年，沒想到過了10年，竟無預警收到通知，必須入監服刑剩下未完的刑期，當時他又以79歲高齡入獄，

端木龍飛心痛地說，老父親年紀大，服刑時因為氣喘發作，2次被送往急診。但出院後又被收容在病監執行，欲申請保外就醫，都被告知「資格不符」，遭到獄方拒絕；但反觀前總統陳水扁，不僅保外就醫，阿扁竟然還到處演講、主持，到底保外就醫標準是什麼？

端木龍飛指出，自己最不能接受的是，爸爸有親屬、有家人，但監獄卻寧可將爸爸收監在病舍，不願讓家屬將爸爸保外就醫，接受醫治，等到爸爸已經病重昏迷被送到加護病房，才通知家屬可以保外就醫，根本就是「將燙手山芋丟出監獄」。

海軍官校畢業的端木惟鍇自海軍上校退役後，曾在多家航運公司擔任船長，2003年在巴拿馬籍散裝貨輪「順維輪」擔任船長，貨輪自多明尼加航向美國休士頓港，準備停靠休士頓港前，卻發生船員私放偷渡客致溺斃事件，美國將端木及貨輪大副、水手長等13名船上人員移送巴拿馬偵辦與審判。端木惟鍇遭到巴拿馬法院依謀殺罪判刑19年6個月，監禁4年後經營救返國，但當時端木的妻子早已病逝。