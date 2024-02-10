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《神探狄仁傑》是「中皮洋骨」　學者：外國人想像的「大唐福爾摩斯」

電影《狄仁傑之神都龍王》劇照，Angelababy、趙又廷。（圖／華誼兄弟）

▲電影《狄仁傑之神都龍王》熱賣，但其實狄仁傑是外國人想像的「大唐福爾摩斯」。（圖／華誼兄弟提供）

記者許敏溶／台北報導

《天方夜譚》膾炙人口，但阿拉伯原文卻沒有〈阿拉丁〉和〈阿里巴巴與四十大盜〉這兩個故事。類似狀況也發生在《神探狄仁傑》這部電影上，學者賴慈芸指出，荷蘭人高羅佩根據清朝人寫出的小說《武則天四大奇案》，以西方熟悉的敘事方式說中國故事，將狄仁傑塑造為「大唐福爾摩斯」形象，而且在國外暢銷多年，所以狄公是外國人想像中的中國人，根本是「中皮洋骨，西方思維」。

對於這種「從國外紅回本土」的例子，台師大翻譯研究所教授賴慈芸舉例說，清朝小說《好逑傳》原作很無聊，可能很多人聽都沒聽過，卻從十八世紀就有英譯本，而且《好逑傳》不但是第一本翻譯成英文的中國小說，前前後後還被重譯了十次，連香港總督戴維斯（Sir John Francis Davis）都曾翻譯過一次。其他還有法文、德文、荷蘭文、俄文譯本等，是在歐洲漢學界很有名的一本書。

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此外，之前被改編成電影的《神探狄仁傑》，在國外被稱為《狄公案》（Judge Dee），賴慈芸說，狄仁傑是唐朝的歷史人物。清朝時有人以狄仁傑為主角，寫了一本傳統公案小說《武則天四大奇案》，荷蘭外交官員高羅佩是個中國通，在1949年以英文翻譯此書，在東京出版，沒想到出書後反應很好，高羅佩大感振奮。

▲▼《天方夜譚》真相大揭秘！原文書沒有「阿拉丁、阿里巴巴與四十大盜」。（圖／賴慈芸提供）

▲荷蘭外交官員高羅佩以狄仁傑為主角，撰寫了一系列故事《狄公案》，沒想到成為歐美暢銷書。（圖／賴慈芸提供）

賴慈芸表示，此後高羅佩從譯者變成作者，以狄仁傑為主角，撰寫了一系列故事《狄公案》，因為以西方熟悉的敘事方式說中國故事，並翻譯成多國文字，成為歐美暢銷書。連她認識的法國友人與波蘭友人都聲稱，小時候都看過《狄公案》（法文版和波蘭文版），而且覺得很好看。

不過，賴慈芸指出，《狄公案》這套書卻不容易討好中國讀者。除了回譯成中文的技術困難之外，其實這套書裡的狄公是個外國人想像中的中國人，根本是「中皮洋骨，西方思維」，這才是譯者最棘手部分。就連中文極佳的高羅佩本人，也僅翻譯了一本《迷宮案》，從英文翻譯成中文，但也僅此一本，其他的《狄公案》都是由中國譯者翻譯成中文。

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