他退伍2年才發現「持1證明」可免役！一票曝關鍵：還是算賺到

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

當兵是大部分台灣男人的共同回憶。一名網友透露，因為沒有上大學，所以早早就服完4個月的兵役，退伍後打算報考海巡署，但沒想到事後卻發現健康報告出問題，原來他曾持有重大傷病卡，所以無法進入海巡署服務，也震驚「當完四個月的兵才發現免役」。文章一出隨即掀起討論。

原PO在Dcard發文透露，目前已經當完4個月兵役，結訓之前就一直在思考未來方向，和家人討論後，決定報考海巡署。可是過了一陣子，發現因為健康報告出問題，因此他報考海巡署沒有通過，後來詢問爸媽，才知道他在1歲時曾持有過重大傷病卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，當初義務役集體健康檢查時，曾有一張報告需要填寫有無重大疾病，但因為他不記得小時候曾開過刀，於是沒有勾選，「就因為這樣我進去當4個月的兵，卻沒辦法簽海巡署的志願役」。雖然他已經結訓約2年，但還是想問問看眾人對此事怎麼想？

不少人笑說，「就當長見識吧，畢竟裡面蠻多奇葩」、「就當體驗吧，可以發現人類的上下限真的都很高」、「當作人生經驗啊，當兵其實蠻有趣的，裡面一堆四面八方的人，我會當作是個不錯的夏令營交交朋友」、「當作體驗一下軍旅生活吧」、「有當兵比較好，至少以後遇到打敵人時，知道怎麼開槍、怎麼射擊，或是拿短刀、刺槍術殺敵，或是擒拿術用雙手制伏敵人」，還有人分享，「我當一年後退伍，結果發現我是免役」、「我爸當了三年兵，快退伍才知道自己扁平足，而且可以免役」。

也有人指出，「備役轉免役呀！這樣不用教召」、「至少不用教召」、「我一年兵，腳一直發炎，檢查後才發現重度扁平足，當了4個月被驗退，往好處想是變免役，不用教召」、「起碼不用教召，四個月都當完了就當作經驗吧」、「不用教召，可以爽20年」、「至少早點發現啊，後面就可以不用教召了，還是算賺到吧」。

另外，有網友指出，「我剛剛查了一下，有拿過重大傷兵好像不一定會免役欸，所以還是有可能要當兵，可能是海巡條件不一樣，導致義務役可以海巡不行」、「部份重大傷病有期限，你的搞不好已經過期了」，對此原PO回應「我的重大傷病好像連義務役都不用當」，且後來去申請免役也通過了。