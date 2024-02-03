台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

▲彰化縣府衛生局人員前往全縣大賣場清查豬肉產品。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

台中市政府上月中旬前往國防部福利事業管理處所屬的台中福利站，檢驗出台糖的「安心豚梅花肉片」含有瘦肉精，違反食安法；彰化縣衛生局接獲相關消息，也第一時間清查全縣各大賣場共90家，是否販售該批該批梅花肉片，所幸經查均未發現有該問題批號產品。

彰化縣衛生局表示，有關中市府食品藥物安全處今年1月15日在國防部福利事業管理處台中福利站抽驗，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工之冷凍「安心豚 梅花肉片（有效日期：2024/06/10） 產品追溯碼：23121150490-52513」產品，檢出乙型瘦體素Cimbuterol(西布特羅) 0.002ppm，違反食品安全衛生管理法第15條規定，彰化縣衞生局於接獲通報第一時間，立即清查全縣全聯等超市大賣場共90家，都未發現該問題批號產品。

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衞生局表示，依案內違規產品外包裝標示追溯號碼溯源，標示碼來源為台糖嘉義縣豬場，並非彰化縣，彰化縣衛生局每年針對轄內超市、大賣場、傳統市場、進口商、食材供應商、肉品工廠、餐飲業進行豬肉等畜肉產品查驗1000多件次，均未發現有乙型瘦體素違規情形，未來仍將持續加強市售肉品查核，以維護民眾食品衛生安全。

彰化縣長王惠美表示，年關將近，縣府團隊將加強查核食品安全，縣府農業處針對毛豬源頭的檢測，包括飼料、毛髮、屠體的血液和肉品進行檢測，確保彰化健康豬肉的品質把關，讓民眾在年前可以安心採買。