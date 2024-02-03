　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

▲▼ 。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣府衛生局人員前往全縣大賣場清查豬肉產品。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

台中市政府上月中旬前往國防部福利事業管理處所屬的台中福利站，檢驗出台糖的「安心豚梅花肉片」含有瘦肉精，違反食安法；彰化縣衛生局接獲相關消息，也第一時間清查全縣各大賣場共90家，是否販售該批該批梅花肉片，所幸經查均未發現有該問題批號產品。

彰化縣衛生局表示，有關中市府食品藥物安全處今年1月15日在國防部福利事業管理處台中福利站抽驗，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工之冷凍「安心豚 梅花肉片（有效日期：2024/06/10） 產品追溯碼：23121150490-52513」產品，檢出乙型瘦體素Cimbuterol(西布特羅) 0.002ppm，違反食品安全衛生管理法第15條規定，彰化縣衞生局於接獲通報第一時間，立即清查全縣全聯等超市大賣場共90家，都未發現該問題批號產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衞生局表示，依案內違規產品外包裝標示追溯號碼溯源，標示碼來源為台糖嘉義縣豬場，並非彰化縣，彰化縣衛生局每年針對轄內超市、大賣場、傳統市場、進口商、食材供應商、肉品工廠、餐飲業進行豬肉等畜肉產品查驗1000多件次，均未發現有乙型瘦體素違規情形，未來仍將持續加強市售肉品查核，以維護民眾食品衛生安全。

彰化縣長王惠美表示，年關將近，縣府團隊將加強查核食品安全，縣府農業處針對毛豬源頭的檢測，包括飼料、毛髮、屠體的血液和肉品進行檢測，確保彰化健康豬肉的品質把關，讓民眾在年前可以安心採買。

ET快訊
快訊／國道出車禍　張善政醫院現身回應
游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

張善政車禍膝蓋皮肉傷！走路稍不順畫面曝　敷完藥搭公務車返家

消水腫超管用！范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉

為達目的不擇手段　阿龐跳河了！

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

4生肖「財神附身」！

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

限定2天！台灣虎航機票下殺799元起　下周一10時開搶

今送神清屯「1禁忌」注意　小心好運倒光

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

相關新聞

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

台中市衛生局日前對台糖安心屯梅花肉片抽驗，檢驗結果卻發現不得檢出的瘦肉精西布特羅。對此，立委王鴻薇今（3日）表示，新聞稿發布至今已超過16小時，通路上卻還可見違規的台糖豬肉片，並痛批，民眾吃下去的話，政府和台糖要負責嗎？

台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會3天內給交代

台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會3天內給交代

台糖國產豬肉含瘦肉精！農業部查豬場「連夜抽驗」結果周一前出爐

台糖國產豬肉含瘦肉精！農業部查豬場「連夜抽驗」結果周一前出爐

台糖梅花肉「驗出瘦肉精」高雄20包急下架

台糖梅花肉「驗出瘦肉精」高雄20包急下架

客運撞夫妻1死1傷　駕駛：A柱擋視線

客運撞夫妻1死1傷　駕駛：A柱擋視線

關鍵字：

安心豚梅花肉片瘦肉精彰化縣大賣場

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面