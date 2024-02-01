北海道第2個航點！星宇航空插旗函館今首航　每周5到7班

▲星宇航空今首航日本北海道函館。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空今（1）日正式開航函館，為星宇航空第2個北海道航點，首航航班今中午從桃機出發，預計傍晚飛抵函館，每周約飛5到7班。

星宇航空今開航台北-函館航線，首航班機JX860於今中午12時24分出發，預計於當地時間17:00抵達函館。

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星宇航空策略長劉允富表示，星宇航空自開航起即積極開闢日本航線，希望讓雙邊暢旺的旅遊及商務交流，透過我們綿密的航網越趨方便。星宇航空繼札幌之後，開闢第二個北海道航點函館。

劉允富指出，函館位於北海道南端，為四季皆適合造訪的城市，坐擁豐富的觀光資源，星宇航空航班時間午去晚回，可與札幌的航班相互搭配，旅客可安排雙點進出的行程，相信函館航線的開闢可為旅客帶來更多樣的選擇與便利性。

▲星宇航空今首航北海道函館。（圖／星宇航空提供）

為歡慶函館開航，星宇航空聯手函館當地老牌麵包店「King Bake」，提供每一位搭乘JX860首航班的旅客超人氣伴手禮「函館RUSK」麵包脆餅，即將於函館開幕全新飯店的「星野集團」也提供全方位北海道攻略手冊及特色文具。

星宇航空表示，函館為星宇航空第九個日本航點，目前亦飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、熊本、名古屋，台北-函館航線以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。