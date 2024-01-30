新北男遭逆子窗簾繩勒死！遺體今相驗釐死因　女兒忍悲到場不發一語

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市淡水區31歲黃姓男子29日因不滿61歲的父親酗酒，雙方爆發激烈衝突，他竟失控拿窗簾繩將父親勒死，隨後逃離家中。警方獲報後立刻循線逮人，最終在淡水金色水岸附近將人逮捕到案，而檢方訊後依殺人罪聲押獲准。檢方今(30日)下午會同法醫相驗，而黃男姑姑及妹妹也趕赴現場，2人神情哀傷不發一語快步走進殯儀館。





▲新北男遭逆子窗簾繩勒死，檢方今會同法醫相驗釐清死因。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，黃男有毒品前科，平時打零工維生，與爸爸及93歲阿嬤同住，然而黃父長年有酗酒習慣，黃男看不慣因此常與父親發生衝突，還互相聲請保護令。沒想到，昨日清晨，2人又因為黃父喝酒而起爭執，還拿東西互丟，黃男一氣之下抓起窗邊窗簾繩子，纏繞父親頸部，竟失手將父親勒斃。





▲家屬低調到場不發一語 。（圖／記者陳以昇攝）

黃男動手後隨即逃離家中，直到阿嬤起床發現黃父兩眼發直癱坐在地後，才連忙打電話報警。警方獲報後展開追查，最終循線在金色水岸公園將黃男逮捕到案，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦，昨晚檢方複訊後以殺人罪聲請羈押獲准。

檢方今會同法醫相驗，以釐清黃父死因，而黃男姑姑及妹妹也趕赴現場，2人神情哀傷嚴肅，全程不發一語，而目前全案正由警方積極偵辦中。