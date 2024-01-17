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同學殺母奇案！　殘忍現場驚呆老刑警

凶手帶西瓜刀按門鈴，正在講電話的死者不疑有他，開門讓對方進入。

▲凶手帶西瓜刀按門鈴，正在講電話的死者不疑有他，開門讓對方進入。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

十幾年前石岡鄉一名婦人在家遭人殺害，凶手用棉被蓋住她上半身，現場血鞋印、拖行的血跡佈滿客廳、樓梯、房間；現場跡證顯示，凶手殺人後翻箱倒櫃搜刮財物，還搬走監視器連線的電腦主機，臨走前打開冰箱喝水，杯上留下DNA證據，偵辦此案的隊長張旺根說，很少看到如此血腥的命案現場，凶手的殘忍令人憤慨。

2008年5月21日傍晚6點多，住在台中石岡的張姓男子與妻子下班回家，他們將機車停在3樓透天厝後方停車場，習慣性地從後門進入屋內，沒想到赫然發現母親仰躺在客廳地板上，動也不動，上半身被棉被覆蓋，滿地都是鮮血，早已經氣絕身亡，場面令人怵目驚心。

時任台中刑警大隊偵四隊隊長的張旺根（已退休）告訴本刊，很少看到如此血腥的命案現場，不只門、窗、地上有血跡，連樓梯、櫃子、浴室洗手檯都有沾到血，研判歹徒殺了人，還戴著血手套翻箱倒櫃，到處亂摸。此外，鑑識人員也找到不少血腳印，但完全沒有發現凶手的指紋。

警方封鎖現場蒐證，辦案人員說，很少看到如此血腥的命案現場。（東森新聞提供）

▲警方封鎖現場蒐證，辦案人員說，很少看到如此血腥的命案現場。

另一方面，死者的黑色皮包不見了，裡面有信用卡、提款卡，且死者丈夫放在櫃子的4萬元現金也不翼而飛，2樓的監視器被撥掉、鏡頭轉向，什麼都沒有拍到，與監視器連線的電腦主機被歹徒帶走，就連死者的手機也下落不明。

警方根據現場狀況，研判是預謀的強盜殺人案，而且是熟人所為，因為前門沒遭破壞，但有上鎖，顯然是死者打開大門，讓歹徒進來，而歹徒也很大膽，殺人後好整以暇地鎖門、關窗，然後才搜刮財物，渴了還到冰箱拿水喝。

負責偵辦此案的張旺根表示，透過比對路口約5萬個拍攝的車牌，終於鎖定嫌犯作案車輛。（林慶祥攝）

▲負責偵辦此案的張旺根表示，透過比對路口約5萬個拍攝的車牌，終於鎖定嫌犯作案車輛。

至於死亡時間，研判是中午11點半到下午1點半之間。張旺根說，11點半左右，死者的弟弟打電話給姊姊，當時死者還有接聽，言談之間她還對身旁的人說：「不要吵！」但之後家人打電話、鄰居來敲門，均無人回應。

雖然知道是熟人幹的，也採集了歹徒的DNA、血鞋印，但因為當時路口監視器並不普遍，無法過濾該時段離開命案現場的人車，加上清查當地治安人口也一無所獲，案情陷入膠著。沒想到就在這個時候，歹徒竟來電勒索200萬元，且顯示的號碼還是死者的手機門號。

歹徒嗆聲：「已經死一個了，如果不想全家滅門，就準備200萬元！」接著又打電話警告死者家屬：「如果報警，就是懷疑我對你們的了解，錢我可以不要，當作送你們的白禮！」敵暗我明，家屬嚇壞了，立刻向警方求救。

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