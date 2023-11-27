「第一印象」93%建立在表情和聲音！談話內容只佔7%　面癱最扣分

▲「第一印象」有絕大部分取決於臉部表情。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

「第一印象」經常決定了日後關係的走向，而要建立良好的第一印象，竟有多達55%取決於臉部表情、38%是聲音或說話方式，而談話內容僅佔7%。這也是為什麼人們喜歡笑容滿面、親切的服務生；而愛理不理的店員，通常我們也不想繼續消費。人際關係教練李軒洋提到，「面無表情」很大機率會被別人看作是可怕、令人討厭的表情，卻有許多人忽略了這一點，留下不好的印象。

人際關係教練、社交達人李軒洋，研究人際關係問題多年，他表示，「不懂得處理人際關係，你的人生肯定會時時冒出許多不必要的麻煩和問題。」因此透過多年經驗，整理出一套高效、專業、有系統的解決方案，將自己多年來在人際交往方面的心得、經驗，匯集成書《假面社交：不與世界為敵的生存之道》。

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他在書中提到了心理學上的「首因效應」（Primacy Effect），人們會依據遇見對方時，彼此那一瞬間的感覺，主觀地判斷自己看待對方的印象。同時，這種判斷會讓雙方今後的關係產生很大影響。

他舉例，這也是為什麼在人們從上班到回家這段路上，經過幾間便利超商，位置、功能、販賣商品可能都差不多，卻會根據店員帶來的印象好壞來選擇是否光顧。又如餐廳就算菜色再美味，服務生若愛理不理，也會大幅降低再次去消費的慾望。

▲許多消費者會根據店員親切程度，決定是否再次消費。（示意圖／業者提供）



他也提到「麥拉賓法則」（The Rule of Mehrabian），也就是一個人對他人的印象，55%取決於臉部表情等視覺資訊，而38%取決於聲音或說話方式等聽覺資訊，兩者加起來高達93%；而談話內容竟然只占了7%，「所以在初次見面時，比談話內容更重要的關鍵是視覺和聽覺訊息。」

李軒洋提醒，無意識的面部表情，也就是大家常說的「面無表情」、「面癱」，有很高的機率會被別人看作是一種可怕、令人討厭的表情。沒有意識到這一點的人，經常會因為表情管理的問題，給他人留下不好的印象。

這也是為什麼當我們逛百貨專櫃買東西，正想找櫃姐、櫃哥詢問價格或資訊時，發現對方板著一張臉，容易讓人打消想血拼的念頭，甚至索性擱下東西直接走人。

▲有些櫃姐板著一張臉，也會讓人失去購物慾望，索性走人。（圖／資料照）

他說，如果在第一次見面時，能用微笑面對對方，能夠給對方一種我們喜歡交朋友的感覺。而這樣的舉動，也能夠傳遞一些快樂的氣息，讓人情不自禁地感受到快樂，從而對我們留下深刻印象。

不過他補充，「笑容一定要真誠」，而真誠的微笑是講究對稱的、嘴角上翹、發自內心的一種表情，「你是否發自內心地笑，其實透過眼神和全身的肢體語言，這是絕對騙不了人的。不自然的笑容通常必須牽扯嘴角上揚，眼神裡缺乏笑意，渾身上下也顯得很不自然、無法放鬆。

李軒洋在《假面社交：不與世界為敵的生存之道》書中帶讀者漸進學習，20天提升社交能力，找對位置、拓展質量、提升效率，收穫好人緣，繁體中文版由時報出版在台發行。

▲李軒洋《假面社交：不與世界為敵的生存之道》教讀者20天升級社交能力。（圖／時報出版）

