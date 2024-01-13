不斷更新／賴品妤、高嘉瑜連任失敗！　2024區域立委落馬名單

台中第一選區由民進黨蔡其昌挑戰四連霸，對手則是藍白合推出的蔡壁如，晚間開票後，雙方差距在1萬票以內。蔡其昌則在稍早18時40分自行宣布當選。蔡壁如向支持者發表談話提到，「在這裡跟大家抱歉，讓你們失望了，我想敗選就是敗選，輸了就是輸了，就是勇敢承擔。這段時間有你們陪伴，我已經深深愛上海線，決定繼續深耕，這是我不變的承諾」。