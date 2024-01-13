不斷更新／賴品妤、高嘉瑜連任失敗！　2024區域立委落馬名單

▲2024大選。（圖／記者屠惠剛攝）
記者皮心瑀／台北報導
（20:03更新，林宜瑾宣布勝選）
2024大選現正開票中，區域立委的部分，部分爭取連任的立委落馬，包括民進黨的賴品妤、高嘉瑜、鄭運鵬等，《ETtoday新聞雲》為您整理最新名單，帶您快速了解選戰狀況。
連任失敗名單：
民進黨台北市第4選區高嘉瑜、新北市第12選區賴品妤、桃園市第1選區鄭運鵬、台中市第2選區林靜儀、台中市第4選區張廖萬堅、台中市第5選區莊競程、南投縣第2選區蔡培慧、雲林縣第1選區蘇治芬
連任成功名單：
國民黨台北市第3選區王鴻薇、台北市第8選區賴士葆、新北市第1選區洪孟楷、新北市第9選區林德福、新北市第11選區羅明才、桃園市第3選區魯明哲、桃園市第4選區萬美玲、桃園市第5選區呂玉玲、新竹市第2選區林思銘、台中市第3選區楊瓊瓔、台中市第8選區江啟臣、彰化縣第3選區謝衣鳯、南投縣第1選區馬文君、花蓮縣選區傅崐萁、金門縣選區陳玉珍
民進黨新北市第5選區蘇巧慧、新北市第10選區吳琪銘、台中市第1選區蔡其昌、台中市第7選區何欣純、彰化縣第1選區陳秀寳、雲林縣第2選區劉建國、嘉義市立委王美惠、嘉義縣第1選區蔡易餘、台南市第1選區賴惠員、台南市第2選區郭國文、台南市第3選區陳亭妃、台南市第4選區林宜瑾、台南市第5選區林俊憲、台南市第6選區王定宇、高雄市第1選區邱議瑩、高雄市第2選區邱志偉、高雄市第4選區林岱樺、高雄市第5選區李昆澤、高雄市第7選區許智傑、高雄市第8選區賴瑞隆、屏東縣第1選區鍾佳濱
無黨籍苗栗縣第1選區陳超明
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